Rubio busca respuestas en Israel tras ataque a líderes de Hamás en Qatar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirma que buscará respuestas de las autoridades israelíes sobre cómo ven el camino a seguir en Gaza tras el ataque de Israel a líderes de Hamás en Qatar, que ha trastocado los esfuerzos para negociar el fin del conflicto.

Rubio dijo a los periodistas el sábado, antes de partir hacia Israel, que el presidente Donald Trump seguía descontento con el ataque israelí, pero que eso no afectaría el apoyo de Estados Unidos a Tel Aviv.

“Hablaremos sobre lo que depara el futuro, y comprenderé mucho mejor cuáles son sus planes a futuro”, expresó Rubio. “Obviamente, no estamos contentos con esto. El presidente no estaba contento con esto. Ahora, tenemos que avanzar y averiguar qué sigue”.

Rubio y Trump se reunieron el viernes con el primer ministro de Qatar para analizar las repercusiones de la operación israelí, en una demostración de cómo el gobierno del republicano trata de equilibrar las relaciones entre aliados clave en Oriente Medio, días después de que Israel atacara a líderes de Hamás en Doha.

El ataque ha provocado una condena internacional generalizada y parece haber acabado con los intentos de lograr un alto el fuego entre Israel y Hamás y la liberación de rehenes antes de la próxima sesión de la Asamblea General de la ONU, en la que se espera que la guerra en Gaza sea uno de los temas principales.

Trump “quiere que Hamás sea derrotado, quiere que la guerra termine, quiere que los 48 rehenes regresen a casa, incluidos aquellos que han fallecido, y lo quiere todo de una vez”, afirmó. “Y tendremos que analizar cómo impactaron los eventos de la semana pasada en la capacidad de lograr eso en el corto plazo”.

Rubio sostendrá reuniones en Jerusalén el domingo y el lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otros funcionarios.

A pesar de las tensiones entre Trump y Netanyahu por el ataque, el funcionario estadounidense viajará a Israel para una visita de dos días. Es una muestra de apoyo al país, cada vez más aislado, antes de que las Naciones Unidas celebren un debate probablemente contencioso sobre la creación de un Estado palestino, a lo que Netanyahu se opone.

El viernes, Rubio y el vicepresidente JD Vance se reunieron con el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en la Casa Blanca. Posteriormente, el mismo día, Trump y el enviado especial Steve Witkoff cenaron con el funcionario en Nueva York, donde el presidente viajó para conmemorar el aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

El gobierno de Trump camina por una delgada línea entre dos importantes aliados después de que Israel llevara su lucha con Hamás a la capital Qatarí, donde los líderes del grupo rebelde se reunían para analizar una propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego en la guerra en Gaza, que ha durado ya casi dos años. Qatar es un mediador clave, y aunque sus líderes han prometido seguir adelante, aún se desconoce cuáles serán los próximos pasos para lograr el tan esperado acuerdo para detener los combates y liberar a los cautivos.

EEUU dice que condena el ataque, pero apoya a Israel

El ataque que Israel realizó el martes también acabó con las esperanzas de Trump de lograr un acuerdo de paz más amplio en Oriente Medio, ya que los gobernantes de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar manifestaron su indignación en conjunto.

El propio Trump se ha distanciado del ataque, diciendo que “no favorece los objetivos de Israel o de Estados Unidos” y le ha prometido a Qatar que no se repetirá. Estados Unidos también se unió a una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU donde se condena el ataque, sin mencionar a Israel por su nombre.

Durante su estancia en Israel, Rubio planea visitar la Ciudad de David, un popular sitio arqueológico y destino turístico construido por Israel en el barrio palestino de Silwan, en el disputado Jerusalén Este.

El sitio contiene algunos de los restos más antiguos de la ciudad, de 3.000 años de antigüedad. Pero los críticos acusan a los operadores del sitio de impulsar una agenda nacionalista a expensas de los residentes palestinos.

Israel capturó Jerusalén Este, sede de los sitios religiosos más importantes de la ciudad, en la Guerra de los Seis Días de 1967 y anexó el área.

Israel reclama toda la ciudad como su capital eterna e indivisible, mientras que los palestinos reclaman Jerusalén Este como la capital de un futuro Estado, que incluiría Cisjordania y la Franja de Gaza. Los reclamos contrapuestos son el centro del conflicto israelí-palestino y frecuentemente estallan en violencia.

