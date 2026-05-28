Incendio nocturno en escuela femenina en Kenia deja 16 estudiantes muertas, según funcionario

Al menos 16 estudiantes fallecieron en un incendio nocturno que se inició en los dormitorios de una escuela para niñas en Kenia, dijo un funcionario del gobierno, en el último incidente de este tipo que sacude a la nación de África Oriental.

El ministro de Educación, Julius Ogamba, explicó el jueves que otras 79 personas resultaron heridas en la Utumishi Girls School, que tiene más de 800 estudiantes, en la zona de Gilgil, en el centro del país.

La causa no se ha determinado aún. Ogamba apuntó que las autoridades investigarían si se había cumplido el manual de seguridad contra incendios de la escuela.

La policía dijo que estaba encabezando las labores de rescate y respuesta de emergencia en el centro, que se encuentra a unos 120 kilómetros (75 millas) de la capital, Nairobi.

La escuela secundaria de propiedad gubernamental está administrada y patrocinada por la policía de Kenia. Muchas de las estudiantes son hijas de agentes.

Las víctimas aún no han sido identificadas.

Una persona en el lugar, Wambui Nderitu, contó que la encargada abrió una de las dos puertas del dormitorio “sin avisar a las niñas para que salieran”.

“La segunda puerta permaneció cerrada, y aunque mi prima escapó con una lesión en la pierna, nos han dicho que muchas niñas están heridas y algunas murieron”, señaló Nderitu.

La Cruz Roja de Kenia dijo que varias estudiantes fueron evacuadas y estaban recibiendo tratamiento en varios hospitales.

El grupo dijo que movilizó “equipos de rastreo y apoyo psicosocial para apoyar a las estudiantes y familias afectadas”.

El incendio escolar más letal en la historia reciente de Kenia ocurrió en 2001, cuando 67 estudiantes perdieron la vida a causa de un fuego registrado en una residencia en el condado de Machakos.

En 2024, 21 estudiantes murieron calcinados en un centro en el centro del país. El presidente, William Ruto, declaró tres días de luto.

En 2017, 10 estudiantes fallecieron en un incidente similar en la capital, Nairobi. Un estudiante fue acusado de asesinato.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.