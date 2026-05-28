Ataques israelíes matan al menos a 8 personas en una ciudad libanesa antes de diálogos en Washington

El ejército israelí bombardeó a primera hora del jueves la cuarta ciudad más grande de Líbano y mató al menos a ocho personas dentro de una escalada militar contra el grupo político y militar Hezbollah, antes de conversaciones cruciales en Washington.

Varias personas resultaron heridas en los ataques, según la Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado libanés.

Un soldado israelí, por su parte, murió en el norte de Israel en un ataque con dron de Hezbollah, informó el ejército.

La escalada se produce después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara una ampliación de los ataques del ejército israelí en Líbano, aparentemente desencadenada por el uso por parte de Hezbollah de drones explosivos de fibra óptica que han alcanzado a tropas israelíes en Líbano y han llegado a algunas localidades del norte de Israel, cerca de la frontera.

Funcionarios militares libaneses e israelíes tienen previsto celebrar sus primeras conversaciones de seguridad el viernes en la capital de Estados Unidos. Las conversaciones han prolongado un alto el fuego teórico que entró en vigor el 17 de abril, aunque desde entonces los ataques se han intensificado, mientras se ha evitado atacar la capital libanesa, Beirut.

Hezbollah ha restado importancia a las conversaciones y, en su lugar, respaldó a su aliado clave, Irán, que ha puesto como condición para sus propias conversaciones con Washington —mediadas por Pakistán— el fin de la guerra en Líbano.

Antes de los ataques del jueves, el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, emitió advertencias dirigidas a ocho edificios en la ciudad costera de Tiro, a orillas del Mediterráneo, y en barrios aledaños. Muchas personas han huido de la zona.

Más al norte, en la ciudad de Sidón, un dron israelí atacó un edificio de apartamentos donde vivían algunas familias desplazadas.

Mohammad Al-Gharbi, que vive al otro lado de la calle del edificio en Sidón, se despertó con el sonido de la explosión.

“Estaba en mi habitación cuando parte de la pared y vidrios rotos cayeron sobre mí, y todo se sumió en el caos”, relató Al-Gharbi. “Este edificio que fue alcanzado tenía seis apartamentos ocupados por familias pobres que habían huido del sur para escapar de los ataques allí, solo para ser atacadas aquí”.

En la cercana localidad costera de Adloun, un dron israelí atacó un automóvil en el que iba una familia que huía, matando a seis personas, incluidos niños. Otro ataque con dron, que se produjo sin advertencia, mató a dos personas en una motocicleta cerca de Tiro. El objetivo del ataque no quedó claro de inmediato, informó la Agencia Nacional de Noticias.

El ejército israelí informó el jueves que un soldado en el norte de Israel murió en un ataque con dron de Hezbollah y que dos reservistas resultaron heridos.

Hezbollah se ha atribuido decenas de ataques con drones y cohetes que, según afirma, tuvieron como objetivo a tropas israelíes en el sur de Líbano y en el norte de Israel.

Más de 1 millón de personas en Líbano han sido desplazadas por la guerra entre Israel y Hezbollah, que se desencadenó cuando Hezbollah disparó cohetes hacia el norte de Israel el 2 de marzo en solidaridad con Irán, dos días después de que comenzara la guerra de Irán.

Al menos 3.269 personas han muerto en ataques israelíes desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Salud libanés, y más de 9.800 han resultado heridas.

Según la oficina de Netanyahu, al menos 23 soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en o cerca del sur de Líbano, y dos civiles han muerto en el norte de Israel, la gran mayoría por drones.

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Los periodistas de The Associated Press Bassem Mroue, en Beirut, y Natalie Melzer, en Nahariya, Israel, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.