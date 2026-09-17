Hallan en Sudáfrica el cadáver de una 9na mujer mientras la policía investiga una serie de crímenes

La policía sudafricana informó que el jueves se descubrió el cuerpo de una novena mujer en una zona al este de Johannesburgo, y señaló que podría estar relacionado con una serie de asesinatos que están investigando.

Los nueve cadáveres se encontraron durante los últimos dos meses en el municipio de Ekurhuleni, lo que ha generado preocupación por que los crímenes hayan sido cometidos por la misma o las mismas personas. La policía había dicho previamente que algunas similitudes en los ocho primeros casos eran “lo suficientemente preocupantes como para que la policía emitiera una advertencia pública".

Los hallazgos han conmocionado a todo el país, provocaron la apertura de una investigación de alto nivel y han puesto el foco sobre la lacra del feminicidio y los altos niveles de delincuencia con violencia.

Las autoridades indicaron que el hallazgo de la última víctima a primera hora del jueves “se añadirá a las investigaciones sobre las muertes de mujeres en Ekurhuleni”.

Un transeúnte encontró el cuerpo de la mujer cerca de una obra y avisó a la policía, dijo el comisario de la policía de la provincia, Fred Kekana.

La mujer no identificada parecía tener unos 30 años y presentaba una aparente herida de arma blanca en el costado, mientras que su garganta parecía haber sido cortada, indicó. Los investigadores forenses aún no habían determinado la causa oficial de la muerte.

Según Kekana, la policía no había establecido si el deceso estaba relacionado con los demás y pidió colaboración ciudadana.

También instó a la gente a no difundir fotografías de los cuerpos ni reportes no verificados en redes sociales, advirtiendo que estaban propagando el miedo y podrían fomentar la imitación de estos delitos.

Se ha nombrado a un equipo multidisciplinar de expertos para investigar los casos e identificar a los responsables. La policía pidió ayuda a la población.

Hasta ahora, los cuerpos habían sido encontrados en varias comunidades de Ekurhuleni, incluidas Kempton Park, Pomona, Clayville, Olifantsfontein, Rhodesfield, KwaThema y Dawn Park.

El primer ministro de Gauteng, Panyaza Lesufi, dijo que la policía estaba siguiendo pistas y avanzando en dos o tres casos, aunque no proporcionó detalles. Pidió a la población que de tiempo a los investigadores para reunir pruebas suficientes.

“Han declarado la guerra contra el Estado. Responderemos”, manifestó Lesufi a reporteros en el lugar. “No vamos a rendirnos”.

Missing In Southern Africa, que apoya a las personas desaparecidas y a sus familias, instó a las comunidades y a las familias a denunciar de inmediato.

De acuerdo con la organización, la aparición de los cuerpos ha aumentado la angustia de quienes buscan a sus seres queridos.

“No hay un período de espera para denunciar a una persona desaparecida”, apuntó. “En el momento en que sospeche que alguien está desaparecido, denúncielo de inmediato a la policía de Sudáfrica”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.