Fiscal de París: dos sospechosos del robo en el Louvre habían sido condenados por otro robo juntos

Dos de los sospechosos en el robo de joyas del Louvre habían sido condenados previamente en un caso de robo juntos hace diez años, indicó el domingo la fiscal de París. Tres presuntos miembros del equipo de cuatro están ya detenidos.

Laure Beccuau afirmó que el ADN de un hombre de 37 años, que fue acusado el sábado, se encontró dentro de la plataforma elevadora empleada para alcanzar la ventana del museo. Se le imputaron cargos preliminares de robo por una banda organizada y conspiración criminal.

Su historial delictivo contenía 11 condenas previas, 10 de ellas por robo, manifestó Beccuau.

El historial delictivo de un sospechoso de 39 años, a quien se le imputaron cargos preliminares similares el miércoles, menciona 15 condenas, incluidas dos por robo, señaló Beccuau.

"Lo interesante de estos historiales, cuando los comparamos, es que... vemos que ambos estuvieron involucrados en el mismo caso de robo, por el cual fueron condenados en París en 2015", expresó Beccuau.

Otro hombre de 34 años, sospechoso de ser parte del equipo "comando", como los medios franceses han apodado a los ladrones, también fue acusado esta semana.

Una mujer de 38 años, a quien se le imputaron cargos preliminares de "complicidad" el sábado, es la pareja desde hace años del sospechoso de 37 años, indicó Beccuau, señalando cierta "cercanía" entre todos los sospechosos.

Los cuatro están bajo custodia.

Beccuau declinó responder a una pregunta sobre si los investigadores están más cerca de encontrar las joyas.

"Estamos examinando todas las posibilidades en el mercado paralelo para vender estas joyas, lo cual espero que no suceda pronto. (...) Podría usarse para el lavado de dinero, podría usarse para el comercio, se están explorando todas las pistas", dijo.

El Ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo que sigue siendo "optimista" sobre la investigación, en una entrevista el sábado con el periódico Le Parisien.

"Hay cuatro perpetradores, al menos uno de los cuales sigue prófugo, además posiblemente de quien o quienes ordenaron el crimen y las joyas", comentó Nuñez.

"Tengo gran confianza en el trabajo de la policía, así que soy optimista. Pero mi optimismo no se extiende a pensar que el botín será recuperado rápidamente", añadió.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.