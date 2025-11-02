Dos muertos en la región de Odesa, Ucrania, mientras Rusia sigue atacando la red eléctrica

Al menos dos personas murieron en un ataque con drones en la región suroeste de Odesa, en Ucrania, informaron las autoridades ucranianas el domingo. En otros lugares, Rusia continuó golpeando la infraestructura energética del país.

Drones rusos atacaron un aparcamiento en la región de Odesa, en la costa ucraniana del mar Negro, en las primeras horas del domingo, y mataron a dos personas, según el Servicio Estatal de Emergencias. El gobernador regional de Odesa, Oleh Kiper, dijo que otras tres personas resultaron heridas.

Decenas de miles de residentes se quedaron sin electricidad después de que Rusia atacara con drones y misiles la región de Zaporiyia, en la línea del frente, durante la noche del sábado al domingo.

El gobernador regional, Ivan Fedorov, dijo que casi 60.000 personas enfrentaron cortes de energía y dos personas resultaron heridas en los ataques. Publicó fotos en Telegram de edificios reducidos a escombros.

Como resultado de los ataques a la red eléctrica de Ucrania, varias regiones enfrentaron cortes de energía rotativos el domingo, informó el operador nacional de energía de Ucrania, Ukrenergo.

Los ataques fueron los últimos en la campaña continuada de Rusia sobre la infraestructura energética de Ucrania, mientras se acercan las duras condiciones invernales.

Las ciudades ucranianas utilizan infraestructura pública centralizada para operar sistemas de agua, alcantarillado y calefacción, y los apagones impiden su funcionamiento.

Los ataques tienen como objetivo erosionar la moral ucraniana, así como interrumpir la fabricación de armas y otras actividades relacionadas con la guerra, casi cuatro años después de la invasión a gran escala de Rusia a su vecino.

Analistas y funcionarios dicen que este año Moscú ha cambiado de táctica, apuntando a regiones específicas e infraestructura de gas.

Los ataques se han vuelto más efectivos a medida que Rusia lanza cientos de drones, algunos equipados con cámaras que mejoran la precisión, que abruman las defensas antiaéreas, especialmente en regiones donde la protección es más débil.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.