Fey musicalizará tras partido Chivas-Tigres con su Amazon Music Live. "Mi familia es muy futbolera"

Los fans de Chivas y Tigres tendrán una oportunidad para cantar “Azúcar amargo”, “Media naranja” y lo más nuevo de Fey tras el partido entre estos equipos del próximo sábado, cortesía de Amazon Music Live.

“Mi familia es muy futbolera”, dijo Fey. “Pero en especial me va a gustar más este partido porque el 17 de octubre, acabando, sale mi concierto”.

En su presentación incluirá la canción “Latido del amor”, que forma parte de su próximo álbum. Fey también dijo que incluirá un cuarteto de cuerdas en su presentación.

“Quise hacer algo muy especial, efectivamente, porque me encanta su formato”, señaló en entrevista con The Associated Press.

Fey es la más reciente estrella pop en sumarse a estos conciertos especiales tras los partidos de Chivas como local, en los que también se han presentado Belanova, Guaynaá, Intocable y Porter.

El episodio del sábado podrá verse en México en las apps de Amazon Music y Amazon Music en Fire TV, Prime Video y Twitch; un segundo canal en Prime Video llevará la presentación a otras partes del mundo.

Para este concierto, Fey también interpretará “Malherido (Amazon Music Original)”, su versión del tema popularizado por Magneto, que estará disponible exclusivamente en Amazon Music.

Desde su debut en 1995, Fey se mantiene como una artista con millones de escuchas en plataformas musicales con un sonido que mezcla pop y ritmos electrónicos.

“Me siento agradecida con la vida”, dijo Fey. “Haber pasado una carrera tan bonita donde siempre he podido expresar lo que he querido en cada etapa, sentirme cobijada, sentirme apapachada por mi público”.

Fey dijo que escogió “Malherido”, la cual fue compuesta por Mónica Naranjo, porque desde hace años se imaginaba cantándola.

Bailar con la vida

Sobre su nuevo álbum titulado “Libre” Fey adelantó que será una vuelta a su origen y tendrá canciones que vienen de una misma etapa en su vida. Para el álbum hizo equipo con el productor Cabrera. Y se encontraba a “semanas” de que estuviera listo.

“Al final la vida es una hermosura, hay que disfrutarla, no hay que tomarse tan en serio nada, porque esto es un juego”, expresó Fey. “Creo que jugar con ella y bailar con ella y dejarte ir de la mano es muy importante. Y todo este disco es un poquito eso. Por eso se llama ‘Libre’”.

Una de las canciones del álbum tiene partes en gallego y está dedicada a su abuela materna, quien falleció este año a los 97.

“Es lo más bonito que me ha pasado en la vida, que me haya dedicado tanto tiempo de sus días, de toda su existencia”, manifestó Fey, cuya madre murió antes, en 2008.

“Pero pues te sientes más unida a ellas que nunca”, agregó sobre ambas. “No sé si te pasa que están en tus venas, están en tu corazón, no hay manera de que no seas parte de ellas”.

Otra de las canciones es para su hija Isabella, de 15 años. Fey dijo que, como muchos otros adolescentes que están fascinados por los años 1990, su hija escucha música de esa década y de los 80. Solo hay un detalle: por ahora no pone mucho a Fey, quizá porque es la misma voz que le dice que ordene su cuarto o haga sus deberes.

Cuando no está viendo fútbol o haciendo música, a Fey le gusta sanarse y buscar momentos de paz.

“Me doy mucho tiempo para mí, amo hacer cosas que me hacen bien”, señaló. “Tratar de alimentarme lo mejor que puedo, cuidar mis pensamientos, que eso es lo que más nos friega a veces, hacer ejercicio y estar mucho en la naturaleza. Poner los pies. Siempre estoy descalza, nunca traigo zapatos. Prácticamente, cuando no estoy en el escenario, estoy descalza, pisando el suelo y conectando con nuestra madre tierra”.