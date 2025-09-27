Perú: transportistas protestan en Lima para exigir al gobierno que combata las extorsiones y crimen

Una nueva jornada de movilizaciones se vivía el sábado en la capital peruana donde transportistas reclaman al gobierno de la presidenta Dina Boluarte por la falta de respuesta ante la escalada de violencia, extorsiones y asesinatos que los asedia.

Desde temprano autobuses bloquearon algunos cruces viales y los pasajeros tuvieron que continuar tramos de sus rutas caminando, mientras conductores y cobradores del transporte urbano marcharon hacia la sede del Congreso.

“Exigimos vivir sin miedo”, “Mi familia me espera en casa”, “No a la muerte, no a la extorsión”, eran algunos de los mensajes que expresaban los manifestantes.

En lo que va del año, más de una decena de conductores de autobuses han sido asesinados en las calles de Lima, la capital del país, mientras las cifras nacionales de homicidios y extorsión se han incrementado, según las cifras oficiales.

Según esas estadísticas, las denuncias por extorsión entre enero y agosto sumaron 18.385, un incremento de 29,3% respecto al mismo periodo de 2024. Entre enero y agosto hubo 1.508 asesinatos, lo que representó un alza de 12,6% en comparación con cifras de 2024.

El gremio de transportistas ha denunciado en varias ocasiones ser víctima de la incontenible violencia. Meses atrás, un conductor fue asesinado frente a sus pasajeros, lo que desató una ola de indignación y protestas.

También se espera que colectivos juveniles congregados en la denominada “Generación Z” se sumen a la protesta contra el gobierno de Boluarte al que acusan de corrupción, al igual que a varias instituciones públicas, incluida la policía.

Recientemente, la fuerza policial admitió la filtración de información en la dirección de inteligencia a cargo de investigaciones contra el crimen organizado.

La semana pasada, las protestas del colectivo juvenil derivaron en enfrentamientos con la policía que los dispersó con bombas lacrimógenas en las inmediaciones del Congreso y la casa presidencial, en el centro de Lima. Los manifestantes también exigieron respuestas en la lucha contra la corrupción y rechazaron las políticas económicas y sociales del gobierno.

Boluarte, que concluye su mandato en 2026, ha registrado los índices de popularidad más bajos en décadas en la nación andina, según los sondeos.