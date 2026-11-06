Fallece el cineasta chileno galardonado con el Oscar Sebastian Lelio

El cineasta chileno ganador del Óscar, Sebastián Lelio, cuyo aclamado drama “Una mujer fantástica” marcó un hito por su retrato de una mujer transgénero, ha fallecido en Santiago, Chile, a los 52 años.

Su familia anunció el deceso el viernes con una publicación de Instagram y señaló que fue por motivos de salud, sin especificar la causa.

“Su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros”, dijeron sus familiares. “Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia”.

Lelio obtuvo el Oscar a mejor película internacional (conocido antes como Oscar a mejor película de habla no inglesa) en 2018 por “Una mujer fantástica”, sobre una mujer transgénero que trabaja como camarera y cantante en un club nocturno, cuya vida se ve trastocada por la muerte de su novio. La película era protagonizada por la actriz trans Daniela Vega.

Fue la segunda producción chilena en obtener un premio de la Academia tras el corto animado “Historia de un oso” que lo consiguió en 2016.

Otros de los filmes de Lelio incluyen “Gloria”, “La ola”, “The Wonder” (“El prodigio”), “Disobedience” (“Desobediencia”) y “El Año del Tigre”. A lo largo de su carrera colaboró con Julianne Moore, Rachel Weisz y Florence Pugh.

Lelio había comenzado en septiembre el rodaje de "Poeta chileno”, basada en el libro de Alejandro Zambra.

Nació en la ciudad argentina de Mendoza y se mudó a Chile desde los 2 años. Estudió un año de periodismo antes de cambiar a la Escuela de Cine de Chile.