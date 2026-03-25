Delcy Rodríguez promociona el sector petrolero de Venezuela ante inversores en cumbre de Miami

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, promovió el miércoles las lucrativas oportunidades a largo plazo que existen en su país, rico en recursos, en una cumbre de inversión respaldada por Arabia Saudí, lo que ofrece una mirada a la forma en que el gobierno venezolano intenta atraer inversionistas a su sector petrolero.

Al hablar ante la cumbre de Miami desde Venezuela, Rodríguez presentó una industria reformada que se ha abierto al capital privado, al arbitraje internacional y al escrutinio en los menos de tres meses transcurridos desde que el ejército de Estados Unidos capturó a su predecesor, Nicolás Maduro, y la Casa Blanca comenzó a implementar un plan por fases para enderezar al atribulado país. No mencionó a Maduro y, en cambio, se centró en tranquilizar a los posibles inversionistas diciéndoles que Venezuela representa una inversión segura, en parte gracias a la reciente reestructuración de su industria petrolera.

Pronosticó que el país registrará un crecimiento económico de dos dígitos este año y en los dos siguientes, creando condiciones “donde el inversionista sepa que indistintamente de alternancias políticas, indistintamente de contexto de restricción, el inversionista sepa que hay seguridad, que hay leyes en Venezuela que permitan retorno de sus inversiones de manera segura”.

“Estamos en un proceso de estabilización, de ejecución de reformas que se requieren para ese entorno productivo y para recibir inversiones que permitan diversificar los motores de la economía venezolana”, afirmó Rodríguez durante una presentación realizada íntegramente en español.

Venezuela se asienta sobre las mayores reservas de petróleo del mundo y las utilizó para impulsar lo que alguna vez fue la economía más fuerte de América Latina. Pero la corrupción, la mala gestión y las sanciones económicas de Estados Unidos hicieron que la producción disminuyera de forma constante, desde los 3,5 millones de barriles diarios producidos en 1999, cuando el mentor de Maduro, Hugo Chávez, llegó al poder, hasta menos de 400.000 barriles diarios en 2020.

En 2019, durante la primera administración del presidente Donald Trump, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dejó a Venezuela fuera de los mercados petroleros mundiales cuando sancionó a la estatal Petróleos de Venezuela S.A., o PDVSA, como parte de una política que castigaba al gobierno de Maduro por corrupción. Eso obligó al gobierno a vender su producción petrolera restante con descuento —alrededor de un 40% por debajo de los precios de mercado— a compradores como China. Venezuela incluso comenzó a aceptar pagos en rublos rusos, bienes de trueque o criptomonedas.

Actualmente, el país produce alrededor de un millón de barriles al día.

Rodríguez destacó el miércoles los bajos costos de producción de Venezuela y su disposición a negociar.

“Cuando nosotros tomamos un barril de petróleo, su costo de producción, un 64% de ese barril tiene un espacio para la negociación con el inversionista en cuanto a reducción de regalías, reducción de impuesto sobre la renta y lo más importante, los dividendos que recibe el inversionista”, explicó Rodríguez. “Si hay una gran inversión, obviamente el retorno será mayor en ese 64%”.

Rodríguez asumió el cargo después de que Maduro y su esposa fueran capturados el 3 de enero en Caracas, la capital de Venezuela, y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. Ambos se han declarado inocentes y se espera que comparezcan ante el tribunal el jueves.

Tras tomar posesión del cargo, Rodríguez, bajo la presión del gobierno de Trump, actuó con rapidez para reformar las regulaciones de la industria petrolera. Una nueva ley ahora otorga a las empresas privadas el control sobre la producción y venta de petróleo, poniendo fin al monopolio de PDVSA sobre esas actividades, así como sobre la fijación de precios. También permite el arbitraje independiente de disputas, eliminando la exigencia de que los desacuerdos se resolvieran únicamente en tribunales venezolanos, controlados por el partido gobernante.

A cambio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha flexibilizado las sanciones. La semana pasada, emitió una amplia autorización que permite que PDVSA venda petróleo venezolano directamente a empresas de Estados Unidos y en los mercados globales, un enorme cambio tras bloquear en gran medida durante años las transacciones con el gobierno de Venezuela y su sector petrolero.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.