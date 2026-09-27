"Avengers: Endgame" recupera la corona de taquilla; Pattinson impulsa la audiencia de “Primetime”

Siete años después de convertirse en la segunda película más taquillera de todos los tiempos, “Avengers: Endgame” volvió al puesto número 1 en la taquilla norteamericana en una vuelta triunfal para Marvel y como aperitivo del próximo gran estreno “Avengers: Doomsday”.

El reestreno recaudó 26 millones de dólares el fin de semana y otros 60 millones en el extranjero, según estimaciones del estudio difundidas el domingo. La película, que recaudó 2.800 millones de dólares en 2019, regresó a los cines con varias escenas nuevas tras los créditos y un agradecimiento introductorio a los fans por parte de Robert Downey Jr. y Chris Evans.

Entre los reestrenos, solo el lanzamiento de 1997 de “Star Wars: A New Hope” (35,9 millones de dólares) y la reposición de 2011 de “The Lion King” (30,2 millones de dólares) han tenido un estreno más alto que “Endgame” en los cines de Estados Unidos.

Hollywood ha recurrido cada vez más a los reestrenos en los últimos años para aprovechar los huecos en el calendario de estrenos. Pero la reposición de The Walt Disney Co., promocionada como “Endgame: Encore”, se impuso en un fin de semana especialmente concurrido en las salas.

Tres nuevos estrenos bien valorados —“Primetime” de A24, con Robert Pattinson; “Heart of the Beast” de Paramount Pictures, con Brad Pitt; y “Forgotten Island” de Universal Pictures— llegaron a los cines.

El segundo lugar, sin embargo, fue para el reinicio de “Resident Evil” de Zach Cregger. El estreno de Sony Pictures dio continuidad a su debut por encima de lo esperado con 23,3 millones de dólares en su segundo fin de semana. En dos semanas, la adaptación del videojuego ha recaudado 103,5 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá.

En una reñida carrera por el tercer puesto, “Heart of the Beast” quedó apenas por delante de “Primetime”, con una recaudación estimada de 20 millones de dólares en 3.435 salas. Dirigida por David Ayer, la película tiene a Pitt como protagonista en el papel de un veterano retirado que debe atravesar la naturaleza salvaje de Alaska con su perro de combate tras un accidente aéreo. Sumó 30,1 millones de dólares en salas internacionales.

Pattinson impulsa la audiencia de “Primetime”

Pero el estreno de “Primetime” fue más impresionante. “Heart of the Beast” costó 82 millones de dólares producirla, lo que hace que su camino hacia la rentabilidad sea complicado. “Primetime”, protagonizada por Pattinson como el presentador de “To Catch a Predator”, Chris Hansen, se realizó con un presupuesto modesto de 15 millones de dólares y se estrenó en 500 salas menos.

Aun así, “Primetime”, impulsada por críticas sólidas y el ruido generado en el Festival de Cine de Venecia, debutó con 19,2 millones de dólares. Para Pattinson, que también protagonizó este año “The Drama” de A24 y “The Odyssey” de Universal, el buen desempeño mostró el poder de convocatoria del actor entre el público de la Generación Z.

Alrededor del 69% de los compradores de entradas de “Primetime” tenía menos de 30 años. La Generación Z se ha consolidado como el grupo demográfico que va al cine con mayor regularidad, impulsando éxitos este año como “Obsession” y “Backrooms”. “Primetime” está dirigida por el documentalista Lance Oppenheim, de 30 años, quien codirigió el muy esperado documental sobre Elizabeth Holmes, “You Can See Everything”, cuyo estreno está previsto para el próximo mes.

“Forgotten Island”, de DreamWorks Animation, tuvo dificultades para destacar. La película, que costó 80 millones de dólares, se estrenó en quinto lugar con unos decepcionantes 12,8 millones de dólares en Estados Unidos. En 31 mercados internacionales, “Forgotten Island” tampoco logró un gran impacto y recaudó 7,8 millones de dólares fuera de Estados Unidos.

Universal espera que el público familiar se ponga al día con la película, que obtuvo la mejor calificación de CinemaScore del fin de semana (una “A”) y las mejores reseñas (94% de aprobación en Rotten Tomatoes). “Forgotten Island”, dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado, trata sobre dos amigos que quedan varados en un mundo místico.

La confluencia de estrenos dio como resultado un fin de semana de septiembre históricamente bueno en los cines. Según Rentrak, la venta de entradas aumentó un 58,5% respecto del mismo fin de semana del año pasado. La taquilla nacional ha acumulado 7.800 millones de dólares hasta ahora, lo que la sitúa un 19% por delante del año pasado.

Top 10 de películas por taquilla nacional

Venta estimada en las taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Rentrak:

1. “Avengers: Endgame: Encore”, 26 millones de dólares.

2. “Resident Evil”, 23,3 millones de dólares.

3. “Heart of the Beast”, 20 millones de dólares.

4. “Primetime”, 19,2 millones de dólares.

5. “Forgotten Island”, 12,8 millones de dólares.

6. “Practical Magic 2”, 5,7 millones de dólares.

7. “Spider-Man: Brand New Day”, 4,1 millones de dólares.

8. “The Odyssey”, 3,7 millones de dólares.

9. “Coyote vs. Acme”, 1,9 millones de dólares.

10. “Daniel and the Fiery Furnace”, 1,5 millones de dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.