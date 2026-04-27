Hallan cuerpo cerca de puente en Florida donde antes hallaron otro, de un estudiante desaparecido

Un cuerpo fue hallado en una vía fluvial cerca de un puente en Florida donde días antes fue hallado el cuerpo de uno de dos estudiantes desaparecidos, informaron autoridades.

El cuerpo fue hallado cerca de un puente sobre la bahía de Tampa, en el área de la Interestatal 275, el domingo en la noche, informó el departamento de policía del condado Hillsborough. Añadió, en un comunicado, que el cuerpo no había sido identificado.

Los restos de Zamil Limon fueron encontrados en el puente Howard Frankland la mañana del viernes, pero el subjefe del condado Hillsborough, Joseph Maurer, manifestó más tarde ese mismo día que todavía buscaban a la novia de Limon, Nahida Bristy. La policía señaló que equipos de buceo estaban registrando la bahía cerca del puente como parte de esas labores.

El compañero de cuarto de Limon, Hisham Abugharbieh, fue acusado de dos cargos de asesinato premeditado en primer grado con un arma por las muertes de Limon y Bristy, declaró la fuerza pública el sábado. El exestudiante de 26 años de la Universidad del Sur de Florida (USF) recibió la orden de permanecer detenido sin derecho a fianza el sábado. Se programó una audiencia para el martes.

Limon y Bristy, estudiantes de la USF, ambos de 27 años, estaban considerando casarse, dijo un familiar. Desaparecieron del campus el 16 de abril. Limon fue visto por última vez en su casa, en un complejo de apartamentos fuera del campus donde vivía con Abugharbieh. Bristy, que vivía fuera del campus, fue vista por última vez una hora después en un edificio de ciencias del campus.

Limon estudiaba geografía, ciencias ambientales y políticas públicas, y Bristy estudiaba ingeniería química. Ella era egresada de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noakhali. La institución, que escribió su apellido como Brishti, señaló en un comunicado el sábado que era candidata a doctorado y la describió como una estudiante talentosa y prometedora.

Abugharbieh, ciudadano estadounidense de nacimiento, fue puesto inicialmente bajo custodia el viernes en la casa de su familia por cargos preliminares que incluyen trasladar ilegalmente un cadáver, no reportar una muerte, manipulación de pruebas, privación ilegítima de la libertad y agresión. Los registros judiciales en línea no consignan un abogado para él. Se enviaron mensajes por correo electrónico y teléfono a la oficina del defensor público.

Los agentes se encontraron con Abugharbieh cuando respondieron a un reporte de violencia doméstica en la casa de su familia, justo al norte del campus, y pudieron poner a sus familiares a salvo. Pero luego él se atrincheró dentro y se negó a salir. Un equipo SWAT acudió —junto con un dron, un robot y negociadores de crisis— antes de que Abugharbieh saliera con las manos en alto, aparentemente sin llevar nada más que una toalla azul.

Abugharbieh había sido estudiante de la USF, pero actualmente no estaba inscrito. Los registros universitarios mostraron que asistió a la institución desde la primavera de 2021 hasta la primavera de 2023 y que cursó una licenciatura en Administración, indicó un portavoz de la universidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.