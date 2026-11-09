En "Un amor posible", un autor surcoreano vuelve con una historia de matrimonio, trabajo y clase

Hay algunos cineastas que producen películas como un reloj. Y luego están otros, como el autor surcoreano Lee Chang-dong, que esperan hasta tener algo que valga la pena decir. Para los amantes del cine, eso convierte la llegada de su película más reciente, “Ganeunghan sarang” (”Un amor posible"), ya disponible en Netflix, en algo parecido a un acontecimiento.

Su película anterior, “Burning” ("Beoning"), un thriller meditativo sobre tres jóvenes, fue el primer largometraje surcoreano en quedar en la lista de preseleccionados para un Oscar, y muchos críticos la destacaron como la mejor de 2018. Y aunque el cine surcoreano ha brillado en los Oscar desde entonces, Lee no sintió prisa por volver a la mezcla lo antes posible. Esto, explicó, no es exactamente paciencia, sino más bien una timidez patológica.

“Este es un gran problema mío”, le comentó el cineasta de 72 años a The Associated Press a principios de este año, con la ayuda de un traductor. “Con cada película que hago, me pregunto constantemente: ¿qué significado tiene esto? ¿Es una historia que vale la pena contar?”

Lee se inspiró en los despidos masivos en la industria automotriz

Esta vez, se sintió atraído por la historia de los despidos masivos en su país. En 2009, Ssangyong Motor Co. despidió a cerca de un tercio de su plantilla, lo que derivó en un enfrentamiento de alto perfil entre la policía y los trabajadores, que ocuparon la planta de la empresa al sur de Seúl durante más de dos meses. A la reestructuración del fabricante de automóviles también le siguió una serie de suicidios entre trabajadores de Ssangyong y familiares.

“Pensé que ese hecho en particular no solo iba a cambiar el mercado laboral de Corea, sino también la sociedad coreana en su conjunto”, señaló Lee. “Pensé que iba a ser, en efecto, un punto de inflexión importante, y que iba a cambiar de manera fundamental no solo la vida de esos trabajadores despedidos, sino también la vida cotidiana de la gente común.”

Otros ya han abordado antes en la ficción los efectos del aumento de la deuda, el desempleo y la desesperación en el país, incluida la brutalmente violenta “Squid Game” ("El juego del calamar"), y la satírica "Eojjeolsuga eobsda" ("La única opción") de Park Chan-wook.

El enfoque de Lee no iba a ser ninguno de esos, pero no podía escapar de la insistente pregunta de si era o no digno de contar esta historia. ¿Había sentido, se preguntaba, en convertirla en una película dramática y no en un documental? Entonces, hace unos dos años, su coguionista Oh Jung-mi tuvo un avance: ¿por qué no conectar esta historia con la historia de un cineasta que intenta capturarla? Y, de pronto, empezó a tener sentido.

La historia se centra en dos parejas, una adinerada y otra no

Había hablado de ello durante tanto tiempo que la actriz Jeon Do-yeon se mostró un poco desconfiada cuando él se puso en contacto y le preguntó si quería participar en la película. Jeon había protagonizado su drama de 2007 "Miryang" (“Secret Sunshine”), interpretando a una joven viuda consumida por el dolor y la ira después de que asesinan a su hijo, papel que le valdría el premio a mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes.

“Yo, personalmente, soy una gran admiradora suya. Adoro sus películas y creo que sus películas son realmente valiosas”, expresó Jeon. “Cuando sugirió que trabajáramos juntos en esta película, llevábamos hablando de ello unos 10 años, así que en realidad no podía creerle… Seguía pidiendo el guion y solo al leerlo creería de verdad que iba a hacer esta película.”

El guion, descubrió con alegría, era real, y su papel era otro especial: esta vez interpretaría a Mi-ok, la optimista esposa de un trabajador automotriz despedido, Ho-seok (Sul Kyung-gu). Cuando una documentalista acomodada, Ye-ji (Cho Yeo-jeong, de “Parasite” ("Parásitos")), se les acerca para registrar su vida y contar la historia de los trabajadores despedidos, ella se muestra abierta y con ganas de hablar. Ho-seok, que lidia con la depresión, es menos receptivo.

“Ella no logra conseguirle a su esposo la ayuda psicológica que quiere que reciba para que sane y se recupere, así que espera que, al contar con la ayuda de la documentalista, él mejore de esta manera”, explicó Jeon.

Explorar dos tipos de masculinidad en Corea del Sur

Mi-ok también queda fascinada por el esposo de Ye-ji, Sang-woo (Zo In-sung), un empresario apuesto y rico que, al menos en la superficie, parece ser una especie de ideal. En un momento, Mi-ok lo compara con admiración con Steve Jobs. Y aunque Ye-ji y Mi-ok podrían parecer estar desarrollando una amistad, el hecho de que esté al servicio de un documental la vuelve menos pura.

Lee, aunque en parte cuenta una historia sobre sí mismo contando una historia, convirtió a su personaje cineasta en una mujer. En Corea del Sur, dijo, hay muchas documentalistas.

“Creo que ellas también tienen un sentido de la empatía más fuerte y una gran inteligencia emocional”, afirmó. “También quería que su esposo representara esa fuerza, ese poder de la riqueza y el capital.”

La película también brindó la oportunidad de hablar sobre la masculinidad a través de dos personajes distintos. Ho-seok, dijo Lee, “encarna una masculinidad que realmente pertenece al típico hombre coreano. Tiene un sentido muy pesado de responsabilidad hacia su familia. Trata a sus compañeros de trabajo como a sus hermanos”.

Cuando lo despiden de su empleo y la policía lo golpea, su pérdida de identidad es profunda e intensa.

“Se encuentra sintiéndose completamente vacío, como si no tuviera nada que ofrecer”, manifestó Lee. “Por otro lado, Sang-woo representa un nuevo tipo de masculinidad, una que quizá pertenece a la nueva era, diría yo. Es muy amable, muy humano. También es muy suave. Es el esposo siempre dispuesto a ayudar a Ye-ji; también sabe escuchar. Sin embargo, todo eso con un sentido de violencia muy, muy estrechamente enmascarado.”

”Un amor posible” podría buscar el Oscar

“Un amor posible" ha acumulado premios y elogios desde el Festival de Cine de Venecia, donde ganó el premio al segundo lugar. Corea del Sur también la ha seleccionado como su candidatura oficial a mejor largometraje internacional para la 99ª edición de los Premios de la Academia.

Pero antes del estreno de la película en Venecia, Lee desestimó la sugerencia de que la gente espera con ansias nuevas películas suyas, al decir que no cree que el público ponga tanto interés en su trabajo.

“¿De verdad dijo eso?”, preguntó Jeon después.

Cuando le aseguré que sí lo dijo, ella hizo una pausa, sonrió y cambió, muy brevemente, al inglés por primera vez en la entrevista: “Liar” (mentiroso), dijo.