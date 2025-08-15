Elmo y Abby Cadabby de 'Sesame Street' debutan cantando en el Grand Ole Opry

Para ser un niño de tres años y medio, Elmo ha cantado mucho en "Sesame Street" con algunos de los mejores músicos del mundo.

Sin embargo, no fue hasta el jueves que el amigable monstruo rojo hizo su debut en el Grand Ole Opry, un rito de iniciación en la música country. Las raíces del cantante de voz chillona en el género son en realidad bastante profundas.

Elmo ayudó a celebrar el 100 aniversario del Grand Ole Opry este año con su amiga de "Sesame Street", Abby Cadabby. Elmo, con un pequeño sombrero vaquero azul y una camisa a juego, se unió para un dúo junto a Lauren Alaina, mientras que Abby Cadabby cantó con Tayla Lynn, la hija de Loretta Lynn, la fallecida estrella del country que había visitado “Sesame Street”.

Abby Cadabby dijo a The Associated Press antes de su actuación: "Cantamos todo el tiempo en 'Sesame Street', pero, bueno, ¡poder cantar en el hogar de la música country es increíble!".

Las marionetas compartieron el protagonismo en Music City durante una parada en el Road Trip Across America del equipo de "Sesame Street" este verano y otoño, cuando los personajes que los niños han visto en la televisión durante décadas se dirigen a eventos como juegos de béisbol profesional, ferias estatales y laberintos de maíz. Cookie Monster (Monstruo Comegalletas) incluso sirvió como el gran mariscal en el NASCAR Brickyard 400 en Indiana, haciendo un desastre de migas de galleta, como era de esperar.

A lo largo de los años, el grupo de "Sesame Street" ha tocado y cantado canciones con algunas de las estrellas más brillantes de la música country, incluyendo a Garth Brooks, Lee Ann Womack, Tim McGraw y Faith Hill, Thomas Rhett, Kane Brown, Mickey Guyton, Kacey Musgraves y más. Chris Stapleton visitó Sesame Street a finales de julio.

Johnny Cash hizo múltiples apariciones. Conquistó a Oscar the Grouch con su canción, "Nasty Dan", sobre un tipo malo que nunca se reía y se rumoreaba que nunca se había bañado. "Vaya, me gustaría él", reflexionó Oscar the Grouch desde su cubo de basura.

Mientras tanto, Loretta Lynn se unió para una lección de matemáticas con el Conde en la canción, "Count on Me".

En su entrevista con AP, Elmo y Abby Cadabby dijeron que el Conde siempre habla sobre Loretta Lynn. Elmo dijo que la canción de Stapleton sobre el poder de la música fue realmente genial.

"Elmo pudo usar su sombrero", dijo Elmo sobre Stapleton. "Era un poco grande para Elmo, pero está bien. Un muy buen momento."

Ambos también soñaban en grande con cantar con Dolly Parton.

"Elmo le encantaría hacer un dúo con la señorita Dolly Parton", dijo Elmo. "Tal vez podríamos hacer 'Jolene' juntos. ¡Vamos, Dolly! ¡Llama a Elmo!"

"¡Sí! O 'Love is Like a Butterfly!'", añadió Abby Cadabby.

"¡Llámanos! ¡Estamos disponibles!", dijo Elmo.

"Sesame Street" debutó en 1969, y ha ayudado a generaciones de niños a aprender, crecer y ser amables con personajes como Bert, Ernie y Grover. Sin embargo, Elmo no fue oficialmente Elmo hasta 1980 en la undécima temporada. Antes de eso, era más un extra utilizado en algunos segmentos. Cumple tres años y medio en su cumpleaños cada tres de febrero.

Abby Cadabby es un hada en entrenamiento de cuatro años, y la hija del Hada Madrina. Llegó a Sesame Street en 2006.

También lanzaron algunas ideas para nuevas canciones country. Elmo dijo que podría escribir una sobre Rocco, la roca mascota de Sesame Street. La idea de Abby Cadabby era un poco más complicada.

"¡Un pepinillo tocando la guitarra recogiendo en un campo de pepinillos con un pingüino comiendo pizza. ¡Woo!" dijo ella. "Tal vez solo cante sobre mi amigo Big Bird."

Elmo también ha tenido citas de juego con su primo Elmer, quien hablaba con un pequeño acento, llevaba un sombrero vaquero verde brillante y tocaba una guitarra para liderarlos en el "Rootin' Tootin' Hootin' Hollerin' Country Jamboree."

"Elmo también ama la música country", dijo Elmo. "A Elmo le encanta el violín. A Elmo le encanta escuchar el violín. Y a Elmo le encanta decir violín".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.