El príncipe Harry ha afirmado que los esfuerzos para buscar ayuda de su familia sobre el alcance y el impacto de la intrusión de los medios en él y Meghan fallaron, afirmando que "cada solicitud fue recibida con total silencio o total negligencia".

Sus impactantes comentarios forman parte de una nueva serie documental de Apple TV + con Oprah Winfrey llamada The Me You Can't See , que se centra en la salud mental.

Hablando con franqueza sobre los problemas que involucran a su madre, la muerte de la princesa Diana y sus propios mecanismos de afrontamiento relacionados con las drogas y el alcohol , el duque también habló sobre los pensamientos suicidas de Meghan luego de un intenso escrutinio y difamación de los medios.

Él dijo: “Dentro de los primeros ocho días de nuestra relación que se hizo pública fue cuando dijeron, 'La chica de Harry casi sale de Compton'. Y que su 'ADN exótico' espesará la sangre real, nos seguirán, fotografiarán, perseguirán, acosarán.

“El clic de las cámaras y los flashes de las cámaras me hierve la sangre, me enoja, me lleva de regreso a lo que le pasó a mi mamá y lo que viví cuando era niño.

"Pero fue a una profundidad completamente nueva, no solo con los medios tradicionales, sino también con las plataformas de redes sociales".

El príncipe Harry dijo que la experiencia lo dejó sintiéndose "completamente indefenso".

Añadió: "Pensé que mi familia ayudaría, pero cada pregunta, petición, advertencia, sea lo que sea, acaba de recibir un silencio total o una negligencia total".

En enero de 2020, el duque dijo que se había vuelto tan malo que Meghan describió sus planes de suicidio.

Dijo: "Me avergonzaba ir con mi familia porque, para ser honesto contigo, como muchas otras personas de mi edad con las que probablemente puedan identificarse, sé que no voy a obtener de mi familia lo que necesito".

Sus comentarios sirven como otro golpe condenatorio para la Familia Real, de la que Harry habló abiertamente en su explosiva entrevista con Meghan Markle y Oprah Winfrey en marzo de este año.

Al describir la vida real como un "ambiente tóxico", Meghan y Harry dijeron que surgieron preocupaciones dentro de la familia real sobre el color de la piel de Archie [Harry confirmó que ni la Reina ni el Príncipe Felipe dijeron esto, sin embargo].

Harry también reveló que su padre, el príncipe Carlos, “dejó de atender [sus] llamadas” después de que él y Meghan se apartaron de los deberes reales superiores.

Y describió su relación con su hermano el príncipe William como “espacio”, afirmando que estaban por caminos diferentes.

The Independent se ha acercado al Palacio de Buckingham en busca de comentarios.

