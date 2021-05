Entrevista de Oprah al Príncipe Harry: 13 de las revelaciones más explosivas de The Me You Can’t See

El príncipe Harry se ha vuelto a sentar con Oprah Winfrey para una conversación franca sobre sus problemas de salud mental y la importancia de buscar ayuda en una entrevista amplia, en la que se refirió a la pérdida de su madre y el tratamiento de su esposa Meghan Markle.

En la serie documental de cinco episodios The Me You Can't See, que se lanzó en Apple TV+ el 21 de mayo, el duque de Sussex y otras personas notables como Glenn Close, Lady Gaga y la estrella del baloncesto DeMar DeRozan, hablaron con la presentadora de televisión sobre la importancia de acabar con los estigmas de la salud mental.

Para Harry, esto significó abrirse sobre temas que van desde la trágica muerte de su madre, la Princesa Diana y su posterior miedo y ansiedad hacia los paparazzi hasta su eventual decisión de buscar terapia, así como los pasos que está tomando para asegurarse de que la historia no se repita.

Harry comenzó la terapia hace cuatro años con el apoyo de Meghan

Durante el documental, Harry reflexionó sobre su decisión de buscar asesoramiento sobre salud mental, y le dijo a Winfrey que nunca había sentido que necesitaba terapia mientras crecía, ni tampoco estaba "en un entorno en el que se le animaba a hablar de ello".

Cuando Winfrey le preguntó qué le hacía pensar a Harry que necesitaba buscar terapia, respondió: “El pasado. Para curarme del pasado".

Más adelante en la serie, reveló que fue por sugerencia de Meghan que finalmente fue a terapia, después de que la pareja tuvo una discusión y que, en ese momento, había "vuelto a ser Harry, de 12 años".

Según el duque, sus veintitantos fueron un momento agitado en su vida, y Harry se describió a sí mismo como el "hombre sí" que realizaría deberes reales en todo el mundo.

Después de experimentar agotamiento, le dijo a Winfrey que visitó a médicos, terapeutas y terapeutas alternativos, pero que fue conocer a Meghan lo que lo alentó a buscar realmente ayuda para la salud mental.

"Vi a todo tipo de personas, pero fue conocer y estar con Meghan", recordó. "Sabía que si no hacía la terapia y me arreglaba, iba a perder a esta mujer con la que podía ver pasar el resto de mi vida".

El recuerdo de Harry de su madre es verla perseguida por paparazzi y sentirse impotente

Hablando con Winfrey sobre los años previos a la muerte de su madre, el duque de Sussex reveló que cuando piensa en la difunta princesa de Gales, el primer recuerdo que "le viene a la mente es siempre el mismo, una y otra vez".

“Atado en el auto, con el cinturón de seguridad cruzado, con mi hermano en el auto también, y mi madre conduciendo, siendo perseguida por tres, cuatro, cinco ciclomotores con paparazzi, y ella siempre no podía conducir debido a las lágrimas. No había protección”, recordó.

Según Harry, el recuerdo siempre le provoca un sentimiento de impotencia de ser demasiado joven para proteger a su madre.

Se sintió amargado por tener que compartir el funeral de su madre con el mundo

Cuando se celebró el funeral de la Princesa Diana en 1997, fue visto por más de 30 millones de personas en todo el mundo.

Sin embargo, según Harry, quien admitió que ya no quería la vida real en ese momento, la efusión de amor y apoyo de sus fans y seguidores fue abrumadora en el emotivo día.

“Compartir el dolor de la muerte de mi madre con el mundo…Para mí, lo que más recuerdo fue el sonido de los cascos de los caballos yendo por el centro comercial, camino de ladrillos rojos”, recordó. “Era como si estuviera fuera de mi cuerpo y simplemente caminara, haciendo lo que se esperaba de mí, mostrando una décima parte de la emoción que todos los demás mostraban”.

“Yo estaba como, esta es mi mamá. Ni siquiera la conociste".

Nunca se habló de la muerte de la Princesa Diana

Después de la muerte de su madre, Harry dijo que le costaba pensar en las circunstancias que rodearon el accidente del 31 de agosto, ya que sentía que "no había justicia en absoluto".

“Estaba tan enojado con lo que le sucedió y el hecho de que no había justicia en absoluto. Nada salió de eso. Las mismas personas que la persiguieron hasta el túnel, la fotografiaron muriendo en el asiento trasero de ese auto", le dijo a Winfrey, y agregó que tampoco quería pensar en su madre porque" si pienso en ella, entonces saca a relucir el hecho de que no puedo traerla de vuelta y eso me va a entristecer”.

Cuando Winfrey preguntó si otros miembros de la Familia Real hablaban sobre Harry y la difunta madre del príncipe William, el duque dijo: "Nadie hablaba de eso".

Harry recurrió a “drogas y alcohol” para lidiar con su ansiedad

Según Harry, sus 20 y 30 años fueron una "época de pesadilla" en su vida durante la cual luchó con una ansiedad severa y, a menudo, buscó formas de enmascarar su dolor.

Durante este tiempo, le dijo a Winfrey que estaba "dispuesto a beber, dispuesto a tomar drogas, estaba dispuesto a hacer las cosas que me hacían sentir menos como me sentía".

“Pero poco a poco me di cuenta de que, está bien, no estaba bebiendo de lunes a viernes, pero probablemente bebería el equivalente a una semana en un día, un viernes o un sábado por la noche. Y me encontré bebiendo no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de enmascarar algo… (yo no estaba) completamente consciente de ello”, dijo.

El "momento más feliz" de Harry fue cuando estaba en el ejército.

El duque, que sirvió en el ejército durante 10 años, y donde ascendió al rango de Capitán y cumplió dos giras por Afganistán, describió este punto de su vida como "sin duda" su "época más feliz".

Según Harry, su felicidad provenía de un sentimiento de pertenencia y de ser tratado como todos los demás, y el hombre de 36 años señaló: "Tengo que usar el mismo uniforme que todos los demás, tuve que hacer el mismo entrenamiento que todos los demás. Comencé desde abajo como todos los demás. No hubo un trato especial por ser quien era".

Además de la felicidad, Harry dijo que también se sintió más "normal" mientras servía en las fuerzas armadas en Afganistán, ya que estaba "lejos de los medios de comunicación".

El clic de las cámaras le hace "hervir la sangre"

Durante el documental, el Príncipe Harry también habló sobre los primeros días de su relación con Meghan y los matices racistas que se usan con frecuencia para describirla en la cobertura de los medios.

“Dentro de los primeros ocho días de nuestra relación que se hizo pública fue cuando dijeron, 'La chica de Harry casi salió de Compton'. Y que su ADN exótico espesará la sangre real”, recordó. "Nos seguían, fotografiaban, perseguían, acosaban".

Según Harry, la presencia constante de los paparazzi y el “clic de las cámaras y los flashes de las cámaras” todavía le hacen hervir la sangre, ya que lo trajo de regreso a su infancia y la experiencia de su madre siendo acosada por los medios de comunicación.

También señaló que las redes sociales agregaron otra capa al acoso.

Se sintió completamente indefenso y abandonado por la familia real, que se negó a intervenir y ayudar

Al reflexionar sobre la cobertura interminable y el interés en la relación entre él y Meghan, Harry reveló que se sentía "indefenso", especialmente cuando se ignoraron las solicitudes de intervención de su familia.

"Pensé que mi familia ayudaría, pero cada pregunta, solicitud, advertencia, sea lo que sea, fue recibida con un silencio total o una negligencia total", le dijo a Winfrey, y agregó que él y Meghan habían hecho todo lo posible para tratar de que funcionara. como miembros de la familia real, pero que estaba empezando a luchar.

Sobre los pensamientos suicidas de Meghan y la vergüenza de Harry por no poder hacer más para ayudar

Durante la primera entrevista de la pareja con Winfrey en marzo, Meghan reveló que había experimentado pensamientos suicidas hacia el final de su tiempo en el Reino Unido, antes de hacer referencia a una foto de 2019 tomada de ella y Harry de camino a un concierto en el Royal Albert Hall. como el día en que le contó a su marido sus sentimientos.

Hablando con Winfrey durante el nuevo documental, Harry habló con franqueza sobre el momento desde su perspectiva, y el duque reveló que, esa misma noche, su esposa había compartido con él "los pensamientos suicidas y los aspectos prácticos de cómo iba a terminar con su vida”.

“Lo más aterrador para ella fue su claridad de pensamiento. No lo había perdido, no estaba loca, no se automedicaba, ya fuera con pastillas o con alcohol, estaba absolutamente sobria”, dijo. "Estaba completamente cuerda, pero en el silencio de la noche, estos pensamientos la despertaron".

Según el Príncipe Harry, lo que detuvo a Meghan, que en ese momento estaba embarazada de seis meses, de actuar sobre estos pensamientos fue "lo injusto que sería para mí después de todo lo que le había pasado a mi madre y que ahora me pusieran en una posición de perder a otra mujer en mi vida, con un bebé dentro. Nuestro bebé”.

Reflexionando sobre el día ahora, Harry dijo que estaba avergonzado de su respuesta, y le dijo a Winfrey que, debido a los deberes que se esperaban de ellos, se habían abrazado brevemente antes de dirigirse al evento de caridad, donde tenían que "fingir que todo estaba bien".

Cuando nació el hijo de la pareja, Archie, se convirtió en una de sus "mayores razones para irse", según Harry, ya que quería poder concentrarse únicamente en su hijo en lugar de preocuparse constantemente "si mi esposa va a terminar como mi madre y yo voy a tener que cuidarlo yo mismo”.

Harry nunca será "intimidado para que guarde silencio"

Sobre la eventual decisión de la pareja de renunciar a sus roles como miembros de alto rango de la familia real, Harry dijo que ya no quería sentirse "atrapado y controlado por el miedo tanto por los medios como por el propio sistema".

Harry agregó que hablar de "este tipo de trauma" no fue alentado por la firma, y dijo: "Pero ciertamente ahora, nunca seré intimidado para que guarde silencio".

Harry prueba EMDR y revela por qué volar a Londres es un "detonante"

En el tercer episodio de la serie documental, Harry explicó que la terapia, para él, ahora se trata de prevención.

También probó EMDR (Desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular), una forma de psicoterapia que fomenta la curación a través del recuerdo de imágenes angustiantes, con Sanja Oakley, una consultora de EMDR que aparece en el documental y la describe como una “forma relativamente nueva de terapia informada por el trauma”.

Según Harry, EMDR es "siempre algo que he querido probar", y el duque reveló que nunca habría estado abierto a la terapia si no se hubiera esforzado durante los últimos cuatro años.

Para Harry, un momento y un recuerdo desencadenantes están volando a Londres, lo que, según dijo, siempre lo hace sentir "preocupado, preocupado y un poco tenso y tenso".

“Y nunca pude entender por qué, lo sabía, no lo sabía en el momento en que era más joven, pero después de que comencé a hacer terapia y cosas así me di cuenta y dije: '¿Por qué? ¿Me siento tan incómodo? ' Y, por supuesto, para mí, Londres es un detonante, desafortunadamente ”, dijo Harry. “Por lo que le pasó a mi mamá y por mi experiencia y lo que vi”.

Harry le dijo a Oakley que, en estos momentos, se siente como si lo estuvieran "cazando" y "desamparado" y que su ansiedad proviene de su conciencia de que no puede hacer nada al respecto.

"No hay escapatoria. No hay forma de salir de esto”, dijo.

Durante la terapia, el futuro padre de dos hijos dijo que en esos momentos se diría a sí mismo que no está indefenso y que no hay nada que temer.

Harry ha aprendido que necesitas procesar para poder sanar

Después de que Harry pasó gran parte de su vida ignorando su trauma, dijo que una de las lecciones más importantes que ha aprendido “es que a veces tienes que volver atrás y lidiar con situaciones realmente incómodas y poder procesarlas para poder ser capaz de curar”.

Según el real, al aceptar esto y someterse a la terapia, siente que ahora está "equipado para" asumir cualquier cosa".

Dijo: “Por eso estoy aquí ahora. Por eso mi esposa está aquí ahora".

Sin embargo, notó que cuando decidió abandonar el Reino Unido por primera vez, le dijeron que no estaban permitidos, por lo que se cuestionó lo mal que tendría que ponerse antes de que pudieran retirarse de la situación y reconocer que su esposa iba a "acabar con su vida".

Sobre sus arrepentimientos y la historia que se repite

En cuanto a si tiene algún arrepentimiento, el duque dijo que su mayor arrepentimiento es no haber denunciado el racismo que Meghan estaba enfrentando en su relación anteriormente.

“¿Me arrepiento de algo? Sí, lo que más lamento es no haber adoptado una postura más temprana en mi relación con mi esposa y haber denunciado el racismo cuando lo hice”, dijo.

Harry luego comparó su relación con Meghan, que es mitad negra, con la de su madre con Dodi Al Fayed, revelando que sentía que "la historia se estaba repitiendo" ya que su madre también fue atacada por los paparazzi por salir con alguien que "no era blanco".

“La historia se repetía. Mi madre fue perseguida hasta la muerte mientras estaba en una relación con alguien que no era blanco. Y ahora mira lo que pasó. Si quieres hablar de que la historia se repite, no se detendrán hasta que ella muera”, dijo.

Según Harry, está hablando porque quiere terminar el ciclo, un ciclo que dijo que su padre, el Príncipe Carlos, solía decirle y su hermano era inevitable.

Dijo: “Es increíblemente desencadenante perder potencialmente a otra mujer en mi vida. La lista va creciendo. Y todo vuelve a las mismas personas, el mismo modelo de negocio, la misma industria. Como mi padre solía decirme cuando era más joven, solía decirnos tanto a William como a mí: 'Bueno, fue así para mí, así que para ti será así'”.

Harry dijo que la mentalidad de su padre no tiene sentido para él, y continuó: “Eso no tiene sentido. Solo porque hayas sufrido, eso no significa que tus hijos tengan que sufrir. De hecho, todo lo contrario, si ha sufrido, haga todo lo posible para asegurarse de que cualquier experiencia, experiencias negativas que haya tenido, pueda hacer las cosas bien para sus hijos".