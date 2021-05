El príncipe Harry ha expresado su miedo a que la historia se repita al comparar a su madre "perseguida hasta la muerte mientras estaba en una relación con alguien que no era blanco" con su relación con Meghan Markle.

El duque de Sussex destacó las similitudes entre sus experiencias y las de la duquesa de Sussex con los medios y las de su madre mientras hablaba con Oprah Winfrey para una nueva serie documental de Apple TV + titulada: The Me You Can't See .

Durante la entrevista, que se produce solo dos meses después de que el duque y la duquesa se sentaron con Winfrey para una conversación explosiva y reveladora en CBS , Harry habló con franqueza sobre las razones de la pareja para alejarse de sus roles como miembros principales de la familia real.

Según Harry, una de las principales razones por las que él y Meghan decidieron irse fue el constante acoso de los medios de comunicación, que publicaban con frecuencia historias sobre la duquesa, que es mitad negra, con matices raciales.

“En los primeros ocho días de nuestra relación que se hizo pública fue cuando dijeron, 'La chica de Harry casi salió de Compton'. Y que su ADN exótico espesará la sangre real ”, recordó Harry. "Nos seguían, fotografiaban, perseguían, acosaban".

La situación estresante, que Harry reconoció empeoró por las redes sociales, tuvo un impacto en Meghan, quien le reveló a su esposo que estaba comenzando a tener pensamientos suicidas mientras estaba embarazada de seis meses de su primer hijo, Archie.

El hombre de 36 años luego alegó que el constante e intenso escrutinio de la pareja, y especialmente de Meghan, no habría terminado "hasta que ella muera", un destino que Harry dijo que su propia madre experimentó en su relación con su novio, el productor de cine egipcio Dodi Al Fayed.

“La historia se repetía. Mi madre fue perseguida hasta la muerte mientras estaba en una relación con alguien que no era blanco ”, le dijo Harry a Winfrey. “Y ahora mira lo que pasó. Si quieres hablar de que la historia se repite, no se detendrán hasta que ella muera ".

Leer más: 15 dan positivo a COVID de 60 mil que asistieron a eventos masivos en el Reino Unido, según muestran estudio

Antes de su muerte el 31 de agosto de 1997, la princesa Diana había comenzado a salir con Al Fayed, el hijo del multimillonario Mohamed Al-Fayed. La noche del trágico accidente, la pareja, que murió como resultado del accidente, intentaba escapar de los paparazzi en París.

Según Harry, al reflexionar sobre su experiencia y la de Meghan, su mayor arrepentimiento fue "no haber tomado una postura más temprana en mi relación con mi esposa y haber denunciado el racismo cuando lo hice".

A pesar de los problemas de salud mental de Meghan, Harry también dijo que su familia inicialmente negó sus solicitudes de alejarse de sus roles como miembros de la realeza que trabajan, y el duque señaló que "no había opción para irse".

Dijo: “Finalmente, cuando tomé esa decisión por mi familia, todavía me dijeron que no puedes hacer esto. Y es como: 'Bueno, ¿qué tan mal tiene que ponerse hasta que se me permita hacer esto?'

“Ella iba a terminar con su vida. No debería tener que llegar a eso ".

Al final, Harry dijo que él y Meghan decidieron anteponer su salud mental y que "eso es lo que seguiremos haciendo".