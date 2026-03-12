Hungría desclasificará informe de seguridad que acusa a Ucrania de financiar a rival de Orbán

El gobierno de Hungría desclasificará un informe de seguridad nacional que, según el primer ministro húngaro, demostrará que su principal rival político recibió financiación ilegal de Ucrania, informó un ministro el jueves.

El primer ministro Viktor Orbán enfrenta el mayor desafío político de su carrera en las elecciones del próximo mes, en que va por detrás en la mayoría de las encuestas de su rival de centroderecha, Péter Magyar, y su partido Tisza.

A medida que se acerca la votación del 12 de abril, Orbán —quien mantiene relaciones cordiales con el Kremlin— ha recurrido cada vez más a una agresiva campaña anti-Ucrania que sostiene que Kiev, la Unión Europea y Tisza forman parte de una conspiración para derrocar a su gobierno e instalar otro que tome decisiones más favorables para Ucrania.

Orbán ha afirmado repetidamente que Ucrania está financiando a Tisza, sin aportar pruebas de sus acusaciones. En una entrevista la semana pasada con la cadena comercial ATV, el líder nacionalista señaló que Ucrania había entregado sumas “significativas” a Tisza para el desarrollo de aplicaciones informáticas y esfuerzos de movilización de votantes.

Magyar niega las acusaciones.

Orbán añadió que sus afirmaciones “no eran suposiciones, sino hechos” que había visto en un informe de la comisión de seguridad nacional, y animó a los periodistas a solicitar que el informe fuera desclasificado.

“No creo que el Estado les oculte esta información”, dijo Orbán.

El jueves, el jefe de gabinete de Orbán, Gergely Gulyás, dijo en una conferencia de prensa que “el proceso de desclasificación está en marcha” y que el informe se publicará “en un futuro previsible”.

Campaña anti-Ucrania

A sólo cuatro semanas de las elecciones y con muchos votantes descontentos ante una economía crónicamente estancada, unos servicios sociales en deterioro y acusaciones generalizadas de corrupción, Orbán ha presentado lo que está en juego en la votación como algo existencial para el futuro de Hungría.

El mensaje central del discurso de Orbán es que un nuevo gobierno llevará a Hungría a la bancarrota al apoyar a Ucrania contra la invasión rusa, y enviará a los jóvenes húngaros a morir en las líneas del frente. La campaña, repleta de desinformación, se ha apoyado en gran medida en imágenes y videos generados por inteligencia artificial.

El gobierno de Orbán también ha utilizado fondos públicos para cubrir el país con vallas publicitarias que muestran una imagen manipulada con IA del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy esbozando una sonrisa siniestra. El texto dice: “¡No dejaremos que Zelenskyy sea el que ría al final!”

Mientras tanto, Magyar, un abogado de 44 años y exintegrante del círculo interno del partido Fidesz de Orbán, ha advertido sobre posibles intentos de los servicios de inteligencia rusos de influir en el resultado electoral a favor de Orbán.

Por el momento, el partido Tisza no respondido a una solicitud de comentarios.

El gobierno de Orbán se ha opuesto con firmeza a la ayuda financiera y militar de la Unión Europea para Ucrania, y prometió que vetará cualquier paso de la Unión Europea hacia su adhesión al bloque.

Hungría vetó recientemente una nueva ronda de sanciones de la Unión Europea contra Rusia y bloqueó un importante préstamo de 90.000 millones de euros (104.000 millones de dólares) para Kiev, en represalia por una interrupción en los envíos de petróleo ruso a través de Ucrania.

Orbán también ha desplegado fuerzas militares en sitios clave de infraestructura energética en toda Hungría, acusando a Ucrania de planear interrupciones.

La semana pasada, comandos enmascarados del Centro Antiterrorista de Hungría detuvieron a siete empleados de un banco estatal ucraniano e incautaron dos vehículos blindados que transportaban 40 millones de dólares estadounidenses, así como 35 millones de euros y 9 kilogramos (19,8 libras) de oro.

Los empleados del banco fueron deportados a Ucrania tras más de un día detenidos, pero el dinero y el oro, valorados en unos 82 millones de dólares, se quedaron en Hungría.

La acción indignó a Ucrania, que afirmó que el envío, que viajaba desde Austria hacia Ucrania atravesando Hungría, formaba parte de los servicios regulares entre bancos estatales. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania acusó a Hungría de “terrorismo de Estado” y de “tomar rehenes”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.