El papa lamenta la violencia que envuelve a Perú en misa celebrada en su antigua diócesis

El papa León XIV oró el sábado por el fin de la violencia que azota Perú, al abordar una de las preocupaciones más apremiantes de su patria adoptiva en visitas a la que fue su catedral y a una comunidad remota de su antigua diócesis.

En la catedral de Chiclayo, León encomendó su pontificado a la Virgen María en una ceremonia especial antes de viajar a Santa Cruz de Succhabamba, enclavada en frondosas montañas verdes cerca de los límites exteriores de la diócesis.

El pontífice viajó en helicóptero a la localidad, a 150 kilómetros (93 millas) del centro de Chiclayo y a 2.035 metros (6.675 pies) sobre el nivel del mar. El trayecto reflejó su convicción de que los pastores deben llegar a las periferias para atender a sus rebaños.

León, antes Robert Prevost, es muy querido en la región por aventurarse más allá de la sacristía para servir a comunidades pobres y apartadas. Como obispo, él mismo hacía el difícil recorrido hasta Santa Cruz de Succhabamba en su camioneta.

El reverendo Kevin Noriega, quien supervisa los servicios pastorales, comentó antes de la misa que todos conocen el amor del papa por los autos, y que el pontífice conducía a todas partes.

La creciente delincuencia, una de las principales preocupaciones de los peruanos

Antes de partir, León encabezó una oración especial en la Catedral de Santa María en Chiclayo, donde fue obispo de 2014 a 2023. Habló de la “oscuridad” que envuelve a Perú, en referencia al aumento de la delincuencia en medio de la inestabilidad política.

La tasa de homicidios casi se ha duplicado en los últimos cinco años, pasando de 5,8 a 10,7 por cada 100.000 personas. Las denuncias de extorsión aumentaron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, según datos oficiales.

“Nos sentimos amenazados por la incertidumbre de la violencia que se generaliza, por el sufrimiento indecible que sigue golpeando a tantos hermanos”, dijo León en la catedral. “Pero a pesar de esa oscuridad, que muchas veces ofusca nuestra esperanza y debilita nuestra confianza, el don de Dios sigue resplandeciendo ante nuestros ojos”.

La delincuencia ha alterado la vida cotidiana, convirtiendo la seguridad en la principal preocupación de los peruanos y ayudando a moldear el resultado de la más reciente elección presidencial.

La conservadora Keiko Fujimori asumió el cargo en julio tras prometer que enfrentaría a la delincuencia. Desde entonces, ha declarado estados de emergencia, como en Lima en agosto, y en prisiones que albergan a reclusos vinculados a organizaciones criminales en septiembre.

Fujimori también ha buscado fortalecer los lazos con Washington al incorporar a Perú al “Escudo de las Américas”, una coalición regional encabezada por Estados Unidos, formada para realizar operaciones militares conjuntas contra los cárteles de la droga.

Poco antes de la visita de León, Fujimori recorrió la megaprisión de máxima seguridad construida por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, la prisión es un modelo que Fujimori manifestó interés en replicar durante su campaña.

En Santa Cruz de Succhabamba, León volvió a referirse al impacto de la violencia en los fieles. Reconoció la tentación de responder a la injusticia con violencia, pero instó a una respuesta distinta.

“El egoísmo, la injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad, sino con la oración, con la paciencia, con la perseverancia al denunciar lo que no está bien, pidiendo con fuerza y trabajando con empeño para que se realicen los cambios necesarios”, afirmó.

Una misa final en Lima

Durante uno de sus primeros actos en Lima, León condenó la violencia contra las mujeres, al denunciar el machismo en la cultura peruana y pedir que se respete y proteja a las mujeres, mientras aumentan los homicidios motivados por el género.

Perú registró 1.261 víctimas de feminicidio entre 2016 y 2024, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La cifra anual de mujeres asesinadas por razón de género aumentó 44% durante ese periodo.

El país también enfrenta una minería ilegal de oro generalizada y es el segundo mayor productor mundial de hojas de coca —la materia prima de la cocaína— después de Colombia, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Se espera que el papa, quien recibió una alegre bienvenida en Chiclayo el viernes, aborde esos temas cuando se reúna con pueblos amazónicos e indígenas el domingo. El lunes, celebrará una misa final en Lima antes de regresar al Vaticano.

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Suarez contribuyó desde Lima, Perú.

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La cobertura de remas religiosos de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.