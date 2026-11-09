Lo último: fieles esperan al papa cerca del centro de la obra Don Orione que asiste a discapacitados

En su segundo en Argentina, el papa visita el Pequeño Cottolengo Don Orione, un centro de asistencia para discapacitados donde mantendrá un encuentro con su personal y quienes están allí acogidos.

Luego celebrará una misa ante el Monumento de los Españoles en Buenos Aires, se encontrará con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y mantendrá sendos encuentros con comunidades religiosas y el episcopado argentino.

A continuación los últimos acontecimientos de su viaje:

Fieles esperan al papa en las cercanías del Pequeño Cottolengo Don Orione

Durante la madrugada del lunes cientos de fieles se acercaron a las cercanías del centro residencial más grande de la Obra Don Orione en Argentina, donde residen 415 personas con discapacidad. El centro, situado en la localidad de Claypole —unos 25 kilómetros al sur de Buenos Aires — abrió sus puertas en 1936 tras la visita un año antes del italiano Luis Orione quien inspirado por el sacerdote de su país José Benito Cottolengo trajo a Argentina la idea de crear casas para recibir a personas con discapacidad.

El centro recrea un ambiente familiar, con equipos interdisciplinarios de terapistas, psicólogos y asistentes, entre otros profesionales.

Lidera una red regional de 14 pequeños de estos centros en Argentina, Uruguay y Paraguay, donde 1.300 personas con discapacidad encuentran hogar y atención integral. Esa labor se enmarca en la misión global de la Obra Don Orione, presente en 34 países para promover el servicio, la dignidad y la inclusión.