El papa dice que Acción de Gracias es una “hermosa fiesta” que une a todos

AP Noticias
Martes, 25 de noviembre de 2025 16:29 EST
ACCIÓN DE GRACIAS-PAPA
ACCIÓN DE GRACIAS-PAPA (AP)

El papa León XIV dijo el martes que el Día de Acción de Gracias es una “hermosa fiesta” que une tanto a creyentes como a no creyentes, al emitir un mensaje de agradecimiento previo a la festividad en Estados Unidos.

León dijo estar agradecido por muchas cosas e instó a todos a reconocer los dones que han recibido. “En primer lugar, el don de la vida. El don de la fe. El don de la unidad”, manifestó.

El pontífice respondía a las preguntas de los periodistas la noche del martes al salir de Castel Gandolfo, donde va los lunes y martes para descansar y jugar al tenis.

Describió el Día de Acción de Gracias como “esta hermosa fiesta que tenemos en Estados Unidos, que une a todas las personas, personas de diferentes credos, personas que quizás no tienen el don de la fe”, para dar gracias a alguien.

León pasará su primer Día de Acción de Gracias como papa en Turquía en su primer viaje al extranjero.

___

La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

