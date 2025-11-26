Taiwán anuncia presupuesto especial de 40.000 millones de dólares para compras de armas y defensa

Ante la presión de Estados Unidos para que Taiwán aumente sus gastos de defensa, el presidente de la isla, Lai Ching-te, anunció el miércoles que presentará un presupuesto especial de 40.000 millones de dólares para la compra de armas, incluida la construcción de un Domo de Taiwán, un sistema antiaéreo con capacidades avanzadas de detección e interceptación.

El presupuesto se asignará durante ocho años, a partir de 2026 y hasta 2033. El anuncio se presenta después de que Lai ya había prometido elevar el gasto en defensa al 5% del PIB de la isla.

Actualmente, Taiwán ha presupuestado un aumento en sus gastos de defensa al 3,3% del PIB para 2026, asignando 949.500 millones de nuevos dólares taiwaneses (31.180 millones de dólares).

Lai había adelantado el anuncio en un artículo de opinión para el Washington Post, señalando que utilizaría el presupuesto especial para comprar armamento de Estados Unidos.

Wellington Koo, ministro de defensa nacional de Taiwán, destacó el miércoles que los 40.000 millones de dólares son un límite máximo para el presupuesto especial y que se utilizarán para la compra de misiles de precisión y para el desarrollo conjunto y la adquisición de equipos y sistemas entre Taiwán y Estados Unidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.