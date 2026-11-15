Israel dice que mató a un alto comandante de Hamás y otras noticias de Oriente Medio

Las fuerzas israelíes mataron a un alto comandante del grupo miliciano Hamás en un ataque aéreo nocturno en el sur de Gaza, informó Israel el domingo.

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que atacó un sistema de radar en una base de helicópteros estadounidense en Baréin. El mando militar de Estados Unidos no comentó de inmediato la afirmación.

En Yemen, autoridades sanitarias de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, indicaron que un ataque aéreo en Saná hirió a dos mujeres y dos niños, y responsabilizaron a Arabia Saudí del ataque, sin aportar pruebas.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el domingo.

Irán dice que atacó un sistema de radar estadounidense en Baréin

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó a primera hora del domingo que atacó un sistema de radar en una base de helicópteros estadounidense en Baréin, informó la agencia estatal de noticias IRNA.

El Mando Central del ejército de Estados Unidos, que supervisa las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, no hizo comentarios de inmediato. El CENTCOM dijo el viernes que interceptó dos drones iraníes que se dirigían a Baréin y negó la afirmación de Irán en ese momento de que había atacado allí un sistema de radar estadounidense de alerta temprana.

El ejército de Baréin señaló el domingo que sus sistemas antiaéreos habían interceptado varios proyectiles iraníes antes de que alcanzaran sus objetivos.

El Ministerio bareiní del Interior emitió antes el domingo dos alertas a nivel nacional advirtiendo de una amenaza, las primeras de este tipo desde septiembre. No especificó la naturaleza de la amenaza ni indicó si algo había sido alcanzado.

“Irán continúa su enfoque hostil sistemático a través de sus ataques pecaminosos dirigidos contra el Reino de Baréin”, añadió el comunicado.

Israel dice que mató a un alto comandante de Hamás en Gaza

Israel afirmó que mató a un alto comandante de Hamás en un ataque aéreo en el sur de Gaza. Un comunicado de Hamás confirmó la muerte de Samir Mahmoud Hassan Abu Younis, comandante de la Brigada de Rafah del grupo, y señaló que se celebraría un funeral por él más tarde en el día.

El ejército israelí indicó que Abu Younis murió en un ataque poco después de la medianoche del sábado. Señaló que había estado trabajando para reforzar a Hamás y dirigiendo planes “para impulsar y llevar a cabo ataques terroristas”. Dos meses antes, su predecesor también murió en un ataque israelí.

El ejército afirmó que atacó a otros milicianos de Hamás en el ataque del domingo, pero no ofreció más detalles.

Los hutíes de Yemen reportan 4 heridos en ataque aéreo mientras Arabia Saudí intercepta misiles y drones

Funcionarios de salud hutíes dicen que un ataque aéreo en Saná, la capital de Yemen, hirió a dos mujeres y dos niños.

El ataque alcanzó un barrio residencial en el noreste de Saná a primera hora del domingo, informó el Ministerio de Salud dirigido por los hutíes en un comunicado, sin proporcionar más detalles ni precisar qué fue alcanzado en el ataque. Indicó que los heridos fueron trasladados al Hospital Muayyad para recibir tratamiento.

El portavoz del ministerio, Anees al-Asbahi, responsabilizó a Arabia Saudí del ataque. No hubo comentarios inmediatos del reino.

Un portavoz militar saudí, por su parte, dijo que los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron dos misiles balísticos disparados por los hutíes a primera hora del domingo hacia Riad, la capital saudí.

También fueron derribados dos drones sobre la Región Oriental saudí, rica en petróleo, indicó el portavoz, el mayor general Turki al-Malki.

El ataque aéreo en Saná y los ataques con misiles y drones en Arabia Saudí fueron los más recientes en una escalada de meses entre los hutíes y el reino, que ha visto un retorno de los combates en la guerra civil de Yemen tras más de cuatro años de alto el fuego.

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Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.