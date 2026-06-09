El papa aborda temas difíciles en su encuentro con jóvenes en Barcelona

El papa León XIV alentó el martes a los jóvenes de España a perseverar en su fe, mientras presidía una reunión vespertina que destacó por su franca discusión sobre la depresión, la violencia doméstica y las relaciones familiares tóxicas.

El pontífice, nacido en Estados Unidos, recibió una estruendosa bienvenida en el estadio olímpico de Barcelona, la segunda parada de su visita de una semana a España, que ha congregado a enormes multitudes pese al marcado carácter secular del país.

La multitud, estimada en 40.000 personas, estalló en vítores cuando León apareció desde las gradas en su papamóvil y dio una vuelta por el recinto. Entusiasmó a sectores del público cada vez que se detenía para bendecir a bebés o para hacer el gesto con las manos del “6-7”, que ya se ha convertido en su sello.

El acto incluyó varios guiños a la cultura catalana, entre ellos una demostración de los célebres acróbatas de torres humanas de la región, conocidos como castellers. La torre de ocho niveles arrancó un aplauso de reconocimiento del papa después de que el niño más pequeño llegó a la cima, saludó y luego descendió rápidamente.

León también habló en catalán, más de lo previsto inicialmente, durante la vigilia de oración, que incluyó una sesión de preguntas y respuestas con jóvenes adultos. Estos diálogos se preparan con antelación y son elementos típicos de los viajes papales. Pero la edición del martes fue particularmente cruda por los temas que abordó León.

Una joven le contó a León sobre un intento de suicidio y la oscuridad que había vivido con episodios de depresión. Otra habló del intento de su padre de matar a su madre y de una infancia pasada en un centro de detención juvenil. Preguntó cómo podría perdonar alguna vez a su padre.

León agradeció a los jóvenes su honestidad y su disposición a compartir sus historias públicamente. Atribuyó el malestar a lo que describió como una sociedad que exige perfección a su juventud y silencia los “momentos de oscuridad y sufrimiento”.

Comparó el ““malestar invisible” de la depresión entre los jóvenes con el sufrimiento de Cristo en la cruz.

También señaló a las familias abusivas, donde la violencia doméstica se normaliza, como origen de muchos de los problemas que enfrentan los jóvenes de hoy.

“Las crónicas policiales que reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular, de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios”, expresó León.

El pontífice instó a los jóvenes a encontrar consuelo en su fe. Y arrancó aplausos cuando exigió mejores servicios de salud y atención para los problemas de salud mental y la violencia doméstica.

“Ante esta realidad dramática estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad, porque a nosotros nos corresponde afrontarla en todas sus dimensiones”, afirmó.

León ha venido enfatizando un mensaje de esperanza para los jóvenes en España, un país que en otro tiempo fue abrumadoramente católico y que experimentó una crisis religiosa después de que terminó la dictadura de Francisco Franco en el siglo XX y la democracia echó raíces.

Recientemente, tanto responsables eclesiásticos como sociólogos han señalado indicios de que los jóvenes españoles muestran un interés creciente por su vida espiritual, con informes anecdóticos de aumentos en las conversiones entre jóvenes adultos.

Patricia Garzón, de 25 años, que asistió a la vigilia de oración con una amiga, comentó que su fe la ayuda cada día.

El momento culminante de la visita de León a España llega el miércoles, cuando inaugure la imponente Torre central de Jesucristo en la famosa basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

___

La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.