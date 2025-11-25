Un ejecutivo de The Campbell's Company habría sostenido un encendido monólogo de una hora y quince minutos, durante el cual afirmó que su propio producto era “m**rda para gente pobre”.

Martin Bally, uno de los vicepresidentes de la marca, fue grabado por un ex empleado de Campbell, Robert Garza, quien asegura tener un audio donde el ejecutivo le dice que la carne de la compañía “salía de una impresora 3D”.

Garza declaró a Click On Detroit que grabó la arremetida de su exjefe después de sentir que algo “no estaba bien” con Martin cuando ambos acudieron a un restaurante para hablar sobre su salario.

“Vendemos m**rda para la gente pobre. ¿Quién compra esta porquería?”, grita Bally en la grabación, según Click On Detroit. “Casi no compro productos Campbell’s. No es saludable ahora que sé qué contiene”.

“Carne bioingenierizada. No quiero comer un trozo de pollo que salió de una impresora 3D”.

open image in gallery Un exempleado de Campbell’s Soup afirmó que el vicepresidente de la marca dijo que el producto era “m**rda para la gente pobre” ( Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved )

Según Garza, la arremetida terminó convirtiéndose en un discurso racista sobre personas de India.

“Los indios no saben nada”, se escucha en la grabación. “Es como si no pudieran pensar por sí mismos”.

Garza dijo a Click On Detroit que comenzó a trabajar como analista de seguridad para Campbell en 2024, en la sede de la marca en Camden, Nueva Jersey.

Ahora presentó una demanda contra Bally, contra su supervisor J. D. Aupperle y contra The Campbell's Company. En el documento, acusa a la empresa de comentarios racistas, admisiones de consumo de drogas en el trabajo y represalias después de que él intentó reportarlo.

El abogado de Garza, Zachary Runyan, asegura que su cliente fue despedido después de entregar las grabaciones a Aupperle.

“Se acercó a su supervisor y le contó lo que Martin estaba diciendo, y de un momento a otro lo despidieron”, dijo Runyan a Click On Detroit. “Él estaba defendiendo a otros.

Le dijo a su jefe: ‘Martin habla así de compañeros indios y de la gente que compra nuestra comida, la misma que mantiene abierta la empresa. Esto no debería permitirse’”.

Runyan consideró “ridículo” que la respuesta fuera despedirlo.

open image in gallery Vocero de Campbell rechazó las acusaciones en una declaración entregada al Daily Mail ( Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. )

Añadió que su cliente jamás tuvo “acciones disciplinarias” ni “reportes negativos” sobre su desempeño.

Garza describió a Bally como alguien sin “filtro” y afirmó que el ejecutivo “se cree un directivo de alto nivel en una Fortune 500 y que puede hacer lo que quiera por ser ejecutivo”.

También aseguró que Bally solía llegar al trabajo bajo los efectos de comestibles con cannabis.

En una declaración al Daily Mail, Campbell’s defendió sus productos y señaló que Bally está “suspendido de forma temporal”.

“Estamos orgullosos de lo que producimos, de quienes lo elaboran y de los ingredientes de alta calidad que usamos”, expresó la empresa a través de un comunicado.

“Los comentarios en la grabación no solo son falsos, también son absurdos. Hay que considerar que los dichos provienen de un empleado de IT, sin relación con la fabricación de nuestros alimentos”, continuó el comunicado. “Si la grabación es auténtica, sus palabras son inaceptables. No representan nuestros valores ni nuestra cultura. El señor Bally está suspendido mientras realizamos una investigación”.

Según el Daily Mail, la empresa negó usar carne bioingenierizada y aseguró que trabaja únicamente con “proveedores estadounidenses confiables y aprobados por el USDA”.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, intervino en el caso y confirmó que la “división de Protección al Consumidor está iniciando una investigación y exigirá respuestas a Campbell’s”.

The Independent se puso en contacto con el fiscal general Uthmeier y con The Campbell's Company en busca de comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri