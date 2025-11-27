Alejandro Sanz sobre su álbum “¿Y ahora qué +?”: “Le hemos dado tan duro con el corazón”

Luego de su triunfo en los Latin Grammy y su nominación a los Grammy, Alejandro Sanz se prepara para llevar la gira de su galardonado EP “¿Y ahora qué?” a Estados Unidos y Sudamérica.

En el cierre de la etapa de su gira por México, en la que tuvo 25 fechas con entradas agotadas, Sanz se despidió con un concierto en el que lució maquillaje de calavera del Día de Muertos y un traje de charro, además de incluir escenografía alusiva a esta fecha en el escenario.

“Un homenaje a México y a todo lo que todo lo bello que hayamos vivido durante esos dos meses ahí, en ese país que adoro, ha sido una gira tan bonita que creo que la mejor forma de despedirnos era esa”, señaló.

En febrero comenzará la etapa Sudamericana de su gira y para abril llegará a Estados Unidos incluyendo presentaciones en Los Angeles, Dallas, Chicago, Miami, Nueva York, Nueva Jersey y el PH Live at Planet Hollywood de Las Vegas. Más adelante llegará a España.

“Desde Colombia hasta Argentina. Vamos a ir a Ecuador, vamos a ir a Perú, Chile”, señaló. “Me he dado cuenta que al final todo pasa y todo llega, como decía el poeta, y realmente donde me gusta estar es en el escenario, disfruto mucho de hacer conciertos”.

Aunque las canciones de su EP “¿Y ahora qué?”, que incluyen invitados como Grupo Frontera, Manuel Turizo y su gran amiga Shakira, se prestan mucho para el formato en vivo, Sanz dijo que no es algo que tenga en mente al componer.

“Si la canción es buena, va a estar bien. En algún lugar le vas a encontrar en el concierto para que pueda estar y pueda convivir con las demás”, señaló. “Luego se complica un poco hacer los repertorios porque tienes que mantener la atención y la tensión, digamos, desde el principio hasta el final, pues tienes que ir haciendo pequeñas variaciones”.

Un Latin Grammy “robado”

En la pasada entrega del Latin Grammy, Sanz se llevó el premio a la grabación del año por su canción “Palmeras en el jardín”, al recibirlo, se disculpó con Bad Bunny por haberle “robado” un gramófono dorado. El astro puertorriqueño, que empató como el más premiado de la noche con Ca7riel & Paco Amoroso, se rio de la broma.

Con este premio y el de mejor álbum pop contemporáneo para “¿Y Ahora Qué?” Sanz suma un total de 24 Latin Grammy, convirtiéndose en el artista español más condecorado en la historia de estos premios a la excelencia musical latina.

“Muy, muy feliz. Estaba diciendo antes que me parece que antes intentaba disimular un poco. Ahora ya no disimulo, me encanta”, dijo Sanz. “Es un reconocimiento de la industria y de los compañeros a todos los que hemos hecho este disco”.

Ahora competirá en la categoría de mejor álbum de pop latino en los Grammy que se entregarán el 1 de febrero en Los Angeles. La categoría está llena de poder estelar: Rauw Alejandro, Andrés Cepeda, Karol G y Natalia Lafourcade.

“Es un acicate más, es algo que te empuja a seguir cada vez y es como decir ‘está bien, es por aquí’”, señaló sobre la nominación de la Academia de la Grabación. “La única posibilidad de llevarte (el premio) es estar nominado. Obviamente, ya hay mucho peso pesado ahí. Y si competimos ya está, no pasa nada”.

Sanz expandió el universo de su EP para transformarlo en el álbum de larga duración “¿Y ahora qué +?” con Rels B, Carín León, Emilia y Elena Rose como invitados para temas como “No me tires flores”, “Mil motivos”, “La cita” y “Rimowa”.

El álbum, grabado entre Madrid y Miami, es resultado de una transformación en su método de trabajo al colaborar con jóvenes productores y compositores como Rose, Casta, Spreadlove, Andy Clay, Edgar Barrera y Rayito.

“Le hemos dado tan duro con el corazón”, dijo. “Solo espero que les guste lo que encuentren ahí y que alguna de las canciones resulte ser un refugio”.

En esta edición de los Latin Grammy, la Academia Latina de la Grabación reconoció a Raphael como su Persona del Año. Sanz dedicó unas palabras al galardonado.

“Raphael es un señorón de la música”, dijo. “Con un respeto a la profesión increíble porque sigue haciendo conciertos como si tuviera 18 años … es increíble verle disfrutar de la música. Y hacer sus conciertos de tres horas sin flaquear ni un segundo. Creo que es un ejemplo para todo el mundo que se quiera dedicar a esto”.