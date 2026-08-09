Vuelca bote en el puerto de Nueva York; mueren una mujer y su bebé de meses

El operador de una embarcación que se volcó en el puerto de Nueva York, matando a una madre y su bebé, enfrenta cargos penales y las autoridades investigan si el bote era un chárter ilegal, informó la Guardia Costera el domingo.

La lancha rápida Bayliner de 22 pies se volcó alrededor de las 22:25 del sábado cerca de Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad, informó la Guardia Costera.

Doce personas fueron rescatadas del agua antes de que llegara la policía, y posteriormente buzos policiales localizaron en el agua a la mujer, de 27 años, y a la bebé, de 5 meses. Ambas fueron trasladadas a un hospital, donde fueron declaradas muertas. Según la Guardia Costera, los demás se encontraban en condición estable.

“Estamos profundamente entristecidos por la trágica pérdida de vidas anoche, y nuestros pensamientos están con la familia y los seres queridos de las víctimas durante este momento increíblemente difícil”, dijo la capitana Doreen McCarthy, comandante del Sector Nueva York de la Guardia Costera. “Estamos extremadamente agradecidos por las acciones heroicas y rápidas de nuestras agencias asociadas y de la embarcación del Buen Samaritano que ayudó a rescatar a los sobrevivientes del agua”.

Manuel Hernandez, de 46 años, de Nueva York, ha sido acusado de 13 cargos por poner en peligro imprudentemente, informó la policía.

La policía indicó el domingo que no se han dado a conocer las identidades de las víctimas, a la espera de notificar a sus familiares.

McCarthy dijo que los investigadores de la Guardia Costera están trabajando con la policía en el caso. Según la Guardia Costera, un chárter ilegal es cualquier operación de embarcación de pasajeros de alquiler que carezca de credenciales, equipo de seguridad y certificados de inspección.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.