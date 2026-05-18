Rusia lanza otro ataque con drones y misiles sobre Ucrania

Rusia atacó ocho regiones de Ucrania en su más reciente andanada nocturna de drones y misiles, indicó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el lunes, mientras autoridades locales informaron que en los ataques resultaron heridos más de dos docenas de civiles, incluidos tres niños.

Las fuerzas rusas lanzaron 524 drones de ataque y 22 misiles balísticos y de crucero, agregó Zelenskyy. La ciudad de Dnipro y la región central circundante de Ucrania soportaron la peor parte, señalaron funcionarios.

La andanada prolongó una reciente espiral de ataques de largo alcance, los cuales han aumentado en magnitud tras un alto el fuego del 9 al 11 de mayo que el presidente estadounidense Donald Trump dijo que le pidió a Zelenskyy y al presidente ruso Vladímir Putin que respetaran, pero que tuvo poco impacto. No hay indicios de que se esté perfilando un acuerdo de paz, pese a los empeños diplomáticos de Estados Unidos para poner fin a la invasión rusa.

Rusia castigó a Ucrania durante varios días la semana pasada, y arrasó un edificio de apartamentos en Kiev en el que murieron 24 personas.

Uno de los mayores ataques con drones de Ucrania contra Rusia dejó al menos cuatro muertos, incluidos tres cerca de Moscú, e hirió a una docena de personas más, informaron las autoridades el domingo.

Ucrania desarrolla sus propias bombas planeadoras

En más de cuatro años de guerra, Ucrania ha desarrollado sus propias capacidades de largo alcance. Ha estado atacando instalaciones petroleras que representan una parte vital de la economía rusa, así como otros blancos en lo profundo de Rusia, lo que ha hecho que el público ruso tome nota. Eso ha incrementado la presión sobre Putin, cuyo ejército tiene dificultades para avanzar en el campo de batalla y quien declaró este mes, sin aportar pruebas, que la guerra se acerca a su fin.

El domingo, el Ministerio de Defensa ruso informó que más de 1.000 drones ucranianos habían sido derribados o interferidos en las 24 horas previas, de los cuales aproximadamente 80 se dirigían a Moscú.

En otra mejora significativa del arsenal ucraniano de largo alcance, el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, dijo el lunes que el país ha desarrollado su primera bomba planeadora, un arma poderosa que Rusia ha desplegado con frecuencia con efectos devastadores.

La versión ucraniana lleva una ojiva de 250 kilogramos (550 libras) y está diseñada para atacar fortificaciones, puestos de mando y otros objetivos a decenas de kilómetros detrás de la línea del frente, explicó. Actualmente los pilotos ucranianos se entrenan con el arma en condiciones de combate.

Zelenskyy ve un cambio profundo en marcha

El mandatario ucraniano sostiene que se está produciendo un cambio significativo.

“Nuestras capacidades de largo alcance están cambiando significativamente la situación y, de manera más amplia, la percepción mundial de la guerra de Rusia”, escribió Zelenskyy en la red social X el domingo por la noche. “Ahora muchos socios están señalando que ven lo que está ocurriendo y cómo todo ha cambiado, tanto en las actitudes hacia esta guerra como en la posibilidad de alcanzar blancos rusos en territorio ruso”.

Al mismo tiempo, las ofensivas aéreas de Rusia están poniendo al límite las defensas antiaéreas de Ucrania.

El Ministerio de Defensa en Moscú manifestó el lunes que había asestado a Ucrania un golpe masivo durante la noche con misiles de precisión basados en tierra y mar, y drones, al atacar fábricas de armas, instalaciones petroleras y energéticas, así como infraestructura de transporte y portuaria utilizada por las fuerzas armadas ucranianas. Indicó que el objetivo del ataque se había logrado y que todos los blancos designados habían sido alcanzados.

Ucrania dice que Rusia golpea un barco chino antes de que Putin visite Beijing

Putin tiene previsto reunirse con el mandatario chino Xi Jinping en Beijing esta semana. La cooperación entre ambos países se ha profundizado en los últimos años, luego de que muchos países occidentales han buscado aislar al líder ruso. Ahora China es el principal socio comercial de Rusia.

Mientras tanto, la Armada ucraniana señaló que un dron ruso impactó el lunes un buque de carga de propiedad china en el mar Negro, cerca de Odesa.

El dron alcanzó al buque de carga seca KSL Deyang, que navegaba con bandera de las islas Marshall, señaló la Armada ucraniana en una publicación en Telegram. El propietario del barco se encuentra en China y la tripulación está compuesta por ciudadanos chinos, indicó la Armada. De momento no había información sobre víctimas ni sobre el alcance de los daños en la embarcación.

En otros acontecimientos del lunes:

La fianza de Andriy Yermak, exjefe de gabinete de Zelenskyy, ha sido pagada en su totalidad, informó el lunes el Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania, según medios ucranianos. El tribunal fijó la semana pasada la fianza de Yermak en 140 millones de grivnas (aproximadamente 3,2 millones de dólares).

Dos organismos ucranianos de vigilancia anticorrupción señalaron a Yermak como sospechoso en una importante investigación por corrupción. La medida se quedó a un paso de presentar cargos formales contra Yermak, quien renunció en noviembre.

Los investigadores dicen que Zelenskyy no está bajo sospecha en el caso.

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Hatton informó desde Lisboa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.