Corte Suprema de EEUU reactiva demanda republicana contra ley de boletas electorales tardías

La Corte Suprema revivió el miércoles un desafío republicano a una ley que permite el conteo de boletas por correo que llegan tarde, una ley que ha sido criticada por el presidente Donald Trump.

El alto tribunal falló 7-2 que el representante republicano de Illinois Mike Bost tiene el derecho legal de impugnar la ley, aunque es probable que las boletas tuvieran poco efecto en una contienda que ganó cómodamente.

El estado había argumentado que permitir la demanda abriría las compuertas para más litigios electorales y "causaría caos" para los funcionarios electorales. Bost expresó que las consideraciones sobre el total de votos no deberían afectar su capacidad para acudir a los tribunales.

La ley de Illinois permite que las boletas selladas el día de las elecciones sean contadas si se reciben hasta dos semanas después. Más de una docena de estados, así como el Distrito de Columbia, aceptan boletas enviadas por correo recibidas después del día de las elecciones siempre que tengan matasellos en esa fecha o antes, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

La Corte Suprema también considerará el tema más amplio de si los estados pueden continuar contando boletas por correo que llegan tarde en la primavera.

La administración Trump intervino para apoyar a Bost. El mandatario ha afirmado que las boletas que llegan tarde y los conteos electorales prolongados socavan la confianza en las elecciones.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.