Visas de “talento” concedidas a creadores de OnlyFans e influencers han aumentado considerablemente en EE. UU.

Las visas de trabajo estadounidenses que suelen concederse a las celebridades más importantes son ahora habituales para influencers y modelos de OnlyFans que buscan ganarse la vida en EE. UU., según ha revelado un nuevo informe.

Los análisis muestran que el número de visados O-1B concedidos a creadores de contenidos en línea ha aumentado significativamente en los años transcurridos desde la pandemia de covid-19.

Algunos abogados de inmigración dijeron al periódico británico The Financial Times que los influencers representaban ahora más de la mitad de sus clientes e incluyen a creadores de OnlyFans, una plataforma en línea que se utiliza en gran medida para producir contenidos para adultos.

Los visados O-1B se conceden normalmente a “personas con una capacidad extraordinaria en las artes o logros extraordinarios en la industria cinematográfica o televisiva”, lo que puede incluir un papel protagonista en una producción distinguida, éxito comercial o reconocimiento significativo por parte de críticos o expertos del sector.

La categoría se incluyó en la Ley de Inmigración de 1990 tras el intento de deportación de John Lennon por parte del Gobierno de Richard Nixon en 1972. Los abogados de Lennon argumentaron que el ex Beatle era una “persona destacada en las artes” y que se le debía permitir quedarse.

open image in gallery El número de visas de trabajo estadounidenses concedidas a los creadores de OnlyFans ha aumentado considerablemente en los años transcurridos desde la pandemia de covid-19, según un nuevo informe ( AFP/Getty )

Sin embargo, según The Financial Times, el número de solicitudes recientes presentadas por influencers y creadores de contenidos ha aumentado gracias a las fácilmente comprensibles métricas modernas, como el número de seguidores y las ganancias, que les permiten ser aprobados.

Fiona McEntee, socia fundadora del bufete McEntee Law Group, explicó al medio que incluso conseguir un contrato remunerado con una marca podía servir como prueba de talento, y aparecer en un evento o lanzamiento puede equivaler a protagonizar una producción de renombre.

Esto ha suscitado la preocupación de que, si el éxito de las aplicaciones se basa en métricas basadas en algoritmos, se pase por alto el talento tradicional en favor de los más hábiles en el juego de los “clics” en línea.

“Tenemos situaciones en las que se aprueban visas O-1 a personas que nunca deberían haber sido aprobadas. La selección se ha flexibilizado porque la gente se limita a cumplir las categorías”, declaró a The Financial Times la abogada especializada en inmigración Protima Daryanani.

open image in gallery Los datos del Departamento de Estado de EE. UU. muestran un aumento de 10.000 en los visados O-1 concedidos entre 2021 y 2022, y la cifra se ha mantenido alta desde entonces. En 2024, el departamento concedió 19.457 visas O-1. Esta cifra sigue siendo menos de una décima parte del número de visas H-1B expedidas, y las visas O-1 siguen siendo una pequeña fracción del número total concedido ( Getty/iStock )

Como consecuencia, el número de estas visas O-1B y O-1A, que suelen concederse a “talentos extraordinarios” en las artes y otras capacidades excepcionales, aumentó un 50 % de 2014 a 2024, según mostró el análisis del medio.

Los datos del Departamento de Estado de EE. UU. muestran un salto de 10.000 visados O-1 más concedidos entre 2021 y 2022, de 7.294 a 19.102, y la cifra se ha mantenido alta desde entonces.

En 2024, el departamento concedió 19.457 visas O-1. Esto sigue siendo menos de una décima parte del número de visados H-1B expedidos, y los visados O-1 siguen siendo una pequeña fracción del número total concedido. Las visas H-1B suelen ser utilizadas por las empresas para traer a EE. UU. a trabajadores altamente cualificados.

El informe se produce mientras la Administración Trump endurece varios criterios de visado, incluidas las visas H-1B y F-1, además de restringir parcial o totalmente la entrada de casi 40 países. En septiembre, la Administración Trump anunció la introducción de una tarifa de 100.000 dólares en las solicitudes H-1B.

Traducción de Sara Pignatiello