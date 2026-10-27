Fósil de dinosaurio semejante a un mini T-Rex se vende por $47 millones en Sotheby’s

Un dinosaurio que parece un T-Rex en miniatura es ahora uno de los fósiles más caros del mundo.

El raro esqueleto de un Nanotyrannus —confirmado recientemente como un pariente lejano del Tyrannosaurus rex, y no solo como un ejemplar joven— se vendió por 47,3 millones de dólares a un comprador misterioso en una subasta realizada el martes en la ciudad de Nueva York, según Sotheby’s. La casa de subastas esperaba que alcanzara entre 6 y 9 millones de dólares.

El precio récord de “Jodi”, como se apoda al esqueleto, lo convierte en el segundo conjunto de huesos de dinosaurio más caro jamás vendido. Este verano, un fósil de T-Rex conocido como “Gus” se vendió por un récord de 50,1 millones de dólares en Sotheby’s.

Por ahora, el nuevo propietario de “Jodi” ha optado por permanecer en el anonimato tras superar las ofertas de otros cinco posibles compradores en línea y por teléfono durante la subasta en vivo, que duró aproximadamente 12 minutos, informó Sotheby’s.

Un Nanotyrannus medía aproximadamente la mitad de la longitud de un T-Rex adulto, y ambas criaturas coexistieron durante el período Cretácico hace unos 67 millones de años. El Nanotyrannus tenía las extremidades anteriores relativamente más largas y garras de las manos más grandes, además de dientes más delgados, con forma de cuchilla, que los de su famoso pariente.

“Jodi” es uno de los tres esqueletos de este tipo cuya existencia ha sido confirmada. Con una altura de 2 metros (6,5 pies) y una longitud de casi 6 metros (20 pies), ha estado en exhibición en la sede de la casa de subastas en el alto Manhattan desde principios de este mes, y se considera que está casi completo en un 70%.

El dinosaurio lleva el nombre de Jodi Pierson, la ranchera de Montana que lo descubrió en su terreno en 2019.

Sotheby’s agradeció en un comunicado al equipo de cazadores profesionales de fósiles cuyos esfuerzos por descubrir y desenterrar el ejemplar fueron el tema de la serie documental del Discovery Channel “Dino Hunters” en 2020.

“Su compromiso con comprender y preservar este notable ejemplar nos ha ayudado a llegar a este momento, un testimonio del hecho de que todos podemos hacer contribuciones importantes a la ciencia”, afirmó Cassandra Hatton, jefa de ciencia e historia natural de Sotheby’s.

Sin embargo, algunos científicos se han opuesto a este tipo de ventas privadas, al señalar que “Jodi” y otros fósiles importantes deberían exhibirse en museos u otras instituciones para que puedan ser estudiados por investigadores y vistos por el público.

Durante décadas, los científicos ni siquiera estaban seguros de si el Nanotyrannus representaba un tipo distinto de dinosaurio o simplemente un T-Rex juvenil. Pero en una investigación publicada el año pasado se concluyó que, de hecho, se trataba de un género distinto de dinosaurio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.