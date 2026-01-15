Demócratas esperan que una ola azul les dé control total en el estado clave de Wisconsin

Hable con cualquier demócrata de Wisconsin sobre sus esperanzas para 2026 y no pasará mucho tiempo antes de que surja la palabra con T.

No, no es Trump.

Trifecta.

Los demócratas piensan que las nuevas fronteras de distrito en el Senado y la Asamblea, ordenadas por la Corte Suprema del estado controlada por liberales, una contienda abierta para gobernador y un ciclo electoral intermedio favorable este año pueden permitirles recuperar el control total en el Capitolio estatal por primera vez en 16 años.

Eso sería un cambio dramático en un estado de batalla perenne que sirvió como un punto focal para el movimiento conservador de la nación en la década de 2010, cuando Wisconsin redujo impuestos, disminuyó el poder de los sindicatos y comenzó a exigir a los votantes que mostraran identificación en las urnas.

Los republicanos reconocen que los demócratas tienen una clara oportunidad de ganar todo, lo que les permitiría expandir Medicaid, aumentar la financiación para las escuelas públicas y restaurar la negociación colectiva para los trabajadores públicos.

“Es un momento difícil en la política nacional”, manifestó la líder de la minoría de la Asamblea, Greta Neubauer, a The Associated Press, “pero tenemos esperanzas sobre el futuro y hemos estado trabajando durante muchos años para estar en una posición donde una trifecta demócrata sea posible en Wisconsin y nuestro estado pueda ir en una nueva dirección”.

Wisconsin una vez tuvo una “Revolución de los Cheesehead”

Los republicanos solidificaron el control político en el estado en 2010, cuando obtuvieron mayorías en la legislatura estatal y Scott Walker fue elegido gobernador.

El ascenso comenzó lo que se conoció como la “Revolución de los Cheesehead”, con los nativos de Wisconsin, Reince Priebus liderando el Comité Nacional Republicano de 2011 a 2017, y Paul Ryan convirtiéndose en presidente de la Cámara de Representantes federal de 2015 a 2019.

Walker defendió políticas conservadoras en el estado, ayudado por mapas legislativos estatales que inclinaban el campo de juego a favor de los republicanos. Fue brevemente visto como un favorito para ser el candidato presidencial del partido, pero se retiró de la contienda antes de las votaciones primarias, mientras Donald Trump se abría camino hacia la nominación de 2016.

Ahora los republicanos podrían ver su trabajo deshecho.

“Si hay una trifecta demócrata, los republicanos en Wisconsin deben estar preparados para que todo tipo de cosas por las que lucharon durante décadas desaparezcan”, dijo Brian Reisinger, quien trabajó en una de las campañas de Walker.

Los candidatos demócratas para gobernador son optimistas sobre las posibilidades de su partido.

“¡Vamos por una trifecta azul en Wisconsin en 2026!”, expresó Mandela Barnes, uno de los principales candidatos demócratas y ex vicegobernador y candidato al Senado federal en 2022, en una solicitud de recaudación de fondos en diciembre.

La actual vicegobernadora, Sara Rodriguez, otra candidata destacada, expresó un sentimiento similar en una publicación en redes sociales.

“Wisconsin tiene una verdadera oportunidad de una trifecta demócrata el próximo año”, publicó en X. “Vamos a ganarla”.

Los demócratas buscan recuperarse después de la victoria de Trump

Wisconsin sigue siendo un estado de batalla ferozmente disputado, y Trump ganó allí en 2016 y 2024. Sin embargo, los demócratas esperan que un fuerte desempeño este año les dé impulso antes de la contienda presidencial de 2028. El periodo del senador republicano Ron Johnson también termina ese año.

Reisinger, quien también ha trabajado para Johnson, dijo que “la realidad es que el electorado seguirá estando dividido equitativamente durante mucho tiempo”. Actualmente, el gobernador, Tony Evers, es demócrata, pero los republicanos tienen mayoría en la Asamblea y el Senado.

Los liberales también están expresando preocupaciones sobre recuperar el Capitolio estatal.

“Muchos de los ingredientes para el éxito están ahí, pero no hay garantías”, dijo la estratega Melissa Baldauff, quien anteriormente trabajó para Evers. “No va a ser solo la naturaleza de las cosas alineándose para que este sea un buen año para los demócratas. Eso no garantiza nada. Se necesita mucho trabajo duro, se necesitan buenos candidatos”.

La recaudación de fondos arroja luz sobre la contienda abierta para gobernador

Los liberales ya han ganado una mayoría en la Corte Suprema de Wisconsin y buscan aumentar su control en una elección en abril. En otro signo del impulso demócrata, la candidata liberal informó esta semana haber recaudado diez veces más que su oponente respaldado por los republicanos.

La contienda de noviembre para gobernador está abierta por primera vez desde 2010 porque Evers decidió no buscar un tercer mandato. Los demócratas nunca han ocupado la oficina del gobernador de Wisconsin por más de ocho años consecutivos.

El campo abarrotado del lado demócrata cuenta con Barnes y Rodriguez, además de dos legisladores actuales, el principal funcionario electo del condado Milwaukee, el exdirector de desarrollo económico del estado y el exjefe de gabinete de Evers.

Barnes, quien perdió la contienda al Senado de 2020 ante el senador republicano Ron Johnson por poco menos de 27.000 votos, es visto por muchos como el favorito.

Rodríguez, la primera candidata en entrar en la contienda en julio, informó el jueves que recaudó 650.000 dólares para el año. Se esperaba que Barnes informara sus totales de recaudación de fondos más tarde el jueves.

El presunto favorito republicano, el representante federal Tom Tiffany, un firme partidario de Trump, dijo que ha recaudado más de 2 millones de dólares desde que entró en la contienda en septiembre.

Se enfrenta a Josh Schoemann, el ejecutivo del condado Washington, en las primarias republicanas. Schoemann, que es mucho menos conocido y tiene una base de apoyo más pequeña que Tiffany, recaudó 1 millón de dólares el año pasado.

Los demócratas esperan voltear la Legislatura

La elección de noviembre es la primera en la que todos los escaños legislativos están bajo líneas de distrito en nuevos mapas ordenados por la Corte Suprema del estado para reemplazar los más favorables a los republicanos.

Los demócratas necesitan voltear dos bancas en el Senado y cinco en la Asamblea para tomar la mayoría.

El presidente de la Asamblea Republicana, Robin Vos, cuyo trabajo es reclutar y apoyar candidatos para mantener la mayoría, expresó confianza incluso si es un año en el que hay “viento en nuestra cara”. También culpó a los demócratas por pasar demasiado tiempo enfocados en el “anti-Trumpismo” y no en lo que harían si fueran elegidos.

“Sus temas se centran en luchar contra lo que Donald Trump está entregando”, dijo Vos.

El activista liberal de Wisconsin de larga data, Scot Ross, animó a los demócratas a presentar un plan para “un cambio real y sustancial que entusiasme a la gente”.

“La trifecta no es una estrategia y no es un mensaje”, dijo. “Me encanta que los demócratas en Wisconsin quieran hablar agresivamente sobre obtener poder, pero la gente tiene que creer que usarán ese poder para realmente mejorar sus vidas”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.