Hombre de 83 años condenado por matar a chofer de Uber que creyó lo estaba estafando

Un jurado condenó a un hombre de 83 años de Ohio por matar a una conductora de Uber a quien erróneamente pensó que intentaba robarle después de que llamadas telefónicas fraudulentas los engañaron a ambos.

William J. Brock mató a tiros a la conductora tras asumir erróneamente que ella formaba parte de un complot para obtener 12.000 dólares en supuesto dinero de fianza para un pariente, dijeron las autoridades.

La conductora fue víctima del mismo estafador, conduciendo hasta la casa de Brock entre Dayton y Columbus para recoger un paquete para su entrega, según los investigadores.

Brock disparó a la conductora, Lo-Letha Toland-Hall, de 61 años, de Dublin, un suburbio de Columbus, seis veces cuando ella llegó a su casa en marzo de 2024, informaron las autoridades.

Brock, de South Charleston, fue condenado por asesinato, asalto con agravantes y secuestro el miércoles. Está programado para ser sentenciado la próxima semana. Se dejó un mensaje solicitando comentarios a su abogado.

El abogado de Brock declaró que el tiroteo fue en defensa propia y que el estafador había hecho amenazas contra él y su familia. Brock testificó durante el juicio que se sintió amenazado cuando la conductora llegó a su casa.

Pero los fiscales señalaron que Hall estaba desarmada y no representaba una amenaza cuando Brock le disparó. Los investigadores dijeron que la conductora no estaba al tanto de la llamada de estafa que Brock había recibido con amenazas y demandas de dinero.

El fiscal del condado Clark, Daniel Driscoll, dijo a los periodistas después del veredicto que ambas familias perdieron a seres queridos debido a la estafa.

"La parte realmente triste de esto es que sabemos que los verdaderos criminales están sueltos", afirmó. "Sabemos que los estafadores, las personas que iniciaron esto, no han sido llevados ante la justicia".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.