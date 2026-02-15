¿Cuándo recibirá su reembolso fiscal por parte del IRS en EEUU?

La temporada de declaraciones fiscales en Estados Unidos ya está en marcha, y el Servicio Interno de Impuestos prevé que 164 millones de personas presentarán la suya antes del 15 de abril.

El reembolso promedio el año pasado fue de 3.167 dólares. Este año, analistas han proyectado que podría ser 1.000 dólares más alto, gracias a cambios en la legislación tributaria. El año pasado se procesaron más de 165 millones de declaraciones individuales del impuesto sobre la renta, y el 94% fueron presentadas por vía electrónica.

Las personas con declaraciones sencillas no deberían enfrentar demoras, pero debido a un éxodo de trabajadores del IRS —siglas en inglés del servicio de impuestos— desde que comenzó el gobierno del presidente Donald Trump, la defensora nacional del contribuyente, Erin M. Collins, ha advertido que la temporada de declaraciones fiscales de 2026 probablemente presentará retos para quienes se topen con problemas al presentar la suya.

Si bien el año pasado a los empleados del IRS no se les permitió aceptar una oferta de rescisión por parte del gobierno de Trump hasta después de que venciera el plazo para presentar declaraciones fiscales, muchos de esos trabajadores de atención al cliente ya se han marchado. El IRS comenzó 2025 con unos 102.000 empleados y terminó con aproximadamente 74.000 tras una serie de despidos y recortes de personal encabezados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Esto es lo que es recomendable saber:

Cuándo se enviarán los reembolsos

Si presenta su declaración de forma electrónica, el IRS indica que su reembolso debería llegarle en 21 días o menos. Si elige el depósito directo, debería tardar aún menos. Si presenta su declaración en papel, el reembolso podría tardar cuatro semanas o más, y si su declaración requiere enmiendas o correcciones, podría demorar más.

El IRS advierte a los contribuyentes que no den por sentado que recibirán un reembolso en una fecha determinada, y que tengan eso en cuenta cuando estén por hacer compras importantes o pagar facturas.

Cómo consultar el estado de su reembolso

Los contribuyentes pueden usar la herramienta en línea “Where’s My Refund?” (¿Dónde está mi reembolso?) para consultar el estado de su reembolso dentro de las 24 horas posteriores a la presentación electrónica y, por lo general, dentro de cuatro semanas después de presentar una declaración en papel. La herramienta “Where’s My Refund?” también proporcionará antes del 21 de febrero fechas estimadas de depósito para la mayoría de los que presenten en una fecha temprana su solicitud de reembolso del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) y del Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC, por sus siglas en inglés), según el IRS.

La información relacionada con esta herramienta se actualiza una vez al día, durante la noche. Para acceder al estatus de su reembolso, necesitará:

— Su número de Seguro Social o su número de identificación individual del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés)

Los contribuyentes también pueden consultar la aplicación IRS2Go, o su Cuenta en Línea Individual del IRS, para verificar el estatus de su reembolso.

Cómo funcionan los reembolsos de impuestos

Si pagó más durante el año de lo que debe en impuestos, debido a retenciones u otras razones, debería recibir dinero de vuelta. Incluso si no pagó impuestos en exceso, aún podría recibir un reembolso si califica para un crédito reembolsable, como el EITC o el Crédito Tributario por Hijos. Para recibir su reembolso, debe presentar una declaración, y tiene tres años para solicitarlo.

Quién califica para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo

Para calificar para el EITC, debe tener menos de 11.950 dólares en ingresos por inversiones y ganar menos de un nivel de ingresos específico por trabajar.

Si es soltero y no tiene hijos, su nivel de ingresos debe ser de 19.104 dólares o menos. Y si está casado y presenta una declaración conjunta con tres o más hijos, debe ganar 68.675 dólares o menos. Para determinar si su hogar califica según su estado civil y su número de dependientes, puede usar la herramienta en línea EITC Assistant.

Quién califica para el Crédito Tributario por Hijos y el Crédito Tributario Adicional por Hijos

Si tiene un hijo, lo más probable es que sea elegible para el Crédito Tributario por Hijos. El crédito es de hasta 2.200 dólares por cada hijo que califique. Para calificar, un hijo debe:

— Tener un número de Seguro Social

— Tener menos de 17 años al final de 2025

— Ser su hijo, hija, hijastro, hijo adoptado elegible, hermano, hermana, hermanastro, hermanastra, medio hermano, media hermana, o un descendiente de alguno de estos (por ejemplo, un nieto, una sobrina o un sobrino)

— No aportar más de la mitad de su propio sustento durante el año fiscal

— Haber vivido con usted más de la mitad del año fiscal

— Ser declarado como dependiente en su declaración de impuestos

— No presentar una declaración conjunta del año (o haber presentado la declaración conjunta sólo para reclamar un reembolso de impuestos retenidos o impuestos estimados)

— Ser ciudadano de Estados Unidos, nacional del país o extranjero residente allí

Usted califica para el monto total del Crédito Tributario por Hijos por cada hijo que cumpla los requisitos si reúne todos los factores de elegibilidad y su ingreso anual no supera los 200.000 dólares (400.000 dólares si presenta una declaración conjunta).

Usted califica para el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC, por sus siglas en inglés), que es de 1.700 dólares por cada hijo que califique, si cumple estos factores y tiene poca o ninguna obligación tributaria federal sobre la renta. Debe tener ingresos laborales de al menos 2.500 dólares para poder ser elegible al ACTC.

Cuándo estarán disponibles los créditos tributarios

El IRS prevé que la mayoría de los reembolsos del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, el Crédito Tributario por Hijos y el Crédito Tributario Adicional por Hijos estarán disponibles en cuentas bancarias o en tarjetas de débito antes del 2 de marzo para los contribuyentes que elijan el depósito directo. Algunos contribuyentes podrían recibir su reembolso antes, dependiendo de su institución financiera.

Qué es diferente este año

Este año, la mayoría de los contribuyentes debe proporcionar su número de cuenta y el de ruta bancaria para recibir reembolsos depositados directamente en sus cuentas de banco. Esto se debe a que el 30 de septiembre el IRS comenzó a eliminar gradualmente los cheques en papel para reembolsos de impuestos, de conformidad con una orden ejecutiva.

___

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para realizar cobertura educativa y explicativa con el fin de mejorar la alfabetización financiera. La fundación independiente opera en forma separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su labor periodística.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.