Un diamante, un hueso de ballena y cartas: ¿Qué hay en la cápsula del tiempo America 250?

El papel, el regalo tradicional para conmemorar el primer año de matrimonio de una pareja, también es una gran opción para un 250mo aniversario, especialmente cuando se llena una cápsula del tiempo que celebra la independencia estadounidense.

La ley de 2016 que creó la comisión apartidista America250 ordenó que se enterrara una cápsula del tiempo en Filadelfia el 4 de julio de 2026 y que se desenterrara 250 años después, en 2276. La semana pasada, el cilindro resultante, de 408 kilos (900 libras), quedó sellado, coronando así años de diseño y construcción técnicos, colaboración con las autoridades estatales y una revisión meticulosa de los objetos recopilados.

“Una vez que se cerró, fue un poco anticlimático, y luego fue como realmente emotivo”, comentó Michael Berilla, quien dirige la agencia de tecnología de fabricación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología y encabezó el equipo que diseñó y construyó la cápsula.

Diseñada para mantenerse seca

La agencia de Berilla, que forma parte del Departamento de Comercio, ha construido en el pasado recubrimientos para proteger documentos históricos, pero esos suelen almacenarse en interiores bajo condiciones cuidadosamente controladas. Con las cápsulas del tiempo, el enemigo número uno es el agua, así que gran parte del trabajo de diseño se centró en cómo mantenerla afuera.

La cápsula de acero inoxidable tiene forma de cilindro, no la típica caja, porque los bordes cuadrados tienden a agrietarse y romperse. Estará cubierta por un cilindro secundario que atrapará aire y expulsará cualquier agua que se acerque, y la propia cápsula está bordeada con un metal blando que se comprime bajo presión.

“Cuando la aplastas para cerrarla con la tapa, ese metal se mete en todas las grietas y espacios y crea un sello hermético y a prueba de agua”, explicó Berilla.

Los objetos del interior estaban a 35% de humedad relativa. Eso es lo suficientemente húmedo como para garantizar que no se sequen y se desintegren, pero lo bastante seco como para que no generen problemas de humedad. Berilla señaló que la cápsula se enterrará a tres metros (10 pies) bajo tierra, a salvo de fluctuaciones de temperatura o daños por tormentas.

“Filadelfia tendría que estar seis pies bajo el agua para que esta cápsula del tiempo siquiera pudiera, posiblemente, dejar entrar agua”, afirmó. “Y si la ciudad está seis pies bajo el agua, el mundo tiene problemas mucho más grandes”.

Llena de diversidad

Dentro de la cápsula hay aportes de las tres ramas del gobierno federal, de muchos de los eventos y programas en curso de America 250, y de los 50 estados, los cinco territorios de Estados Unidos y el Distrito de Columbia. La mayor parte del contenido está en pequeñas cajas de archivo, y los documentos en papel están en un compartimento separado. Según una lista publicada el lunes en el sitio web de America250, el papel de calidad de archivo fue una opción particularmente popular, y los estados enviaron cientos de cartas, postales, carteles, poemas y otro material impreso.

Como guiño a su pasado, Nueva Hampshire envió un folleto con una cronología de acontecimientos importantes en la historia del estado durante la Guerra de Independencia. California miró al futuro e incluyó la respuesta que obtuvo cuando le preguntó a un chatbot de IA: “Escríbeme una predicción de cómo será California 250 años después del 4 de julio de 2026”. Las autopistas habrán desaparecido, los osos grizzly habrán regresado y todo el estado se separará y se unirá a Oregon, Washington y British Columbia para formar la “Federación del Pacífico”.

Algunos estados se volcaron por completo. Utah envió 100 tarjetas con ciudadanos históricos, 13 monedas, ocho documentos, ocho pines, dos discos de granito y un folleto. Arizona utilizó tecnología de nanograbado para poner el texto completo de la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos en una moneda de acero inoxidable. Otras contribuciones fueron más básicas, literalmente. El envío de Maine incluyó un hueso de la ballena franca del Atlántico Norte, en peligro de extinción. Arkansas envió un diamante.

La variedad fue fascinante, indicó Tom Medema, un funcionario jubilado del Servicio de Parques Nacionales y gerente del proyecto de la cápsula del tiempo.

“Me alegra que en realidad no hubiera una receta para esto”, dijo. “Sé que eso fue difícil para ellos, pero al final, dependía de ellos representarse a sí mismos”.

Se prohibió cualquier cosa que pudiera degradarse o metales que se oxidaran con el tiempo: se rechazó el envío de condimento Old Bay de Maryland, y una obra de arte con cuentas de nativos americanos, respaldada con piel de alce, se volvió a presentar sobre un fondo de tela.

Algunos de los objetos reflejan épocas históricas oscuras, subrayó Medema, así como los desafíos actuales del país. Pero aun así, el proyecto estuvo rodeado de un aire de optimismo.

“Hay una gran esperanza en lo que representa esta cápsula y en los mensajes que se ponen en ella”, afirmó. “Algo de esta cápsula ha sido verdaderamente alentador para todos los que han participado en ella”.

Mirar atrás y hacia adelante

Esta no es la primera cápsula del tiempo nacional vinculada al aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Una “Century Safe” llenada en 1876 fue abierta por el presidente Gerald Ford en 1976. Ese año, a su vez, vio la creación de una cápsula del tiempo oficial del Bicentenario, que está almacenada en los Archivos Nacionales y se abrirá en 2076. Y hay otra cápsula del tiempo en preparación que se alojará en el Centro de Visitantes del Capitolio de Estados Unidos.

Para garantizar que la cápsula America 250 sea encontrada en 2276, el Servicio de Parques Nacionales ha incluido detalles sobre ella en sus planes de sucesión para que se transmitan a través del tiempo. Una losa con información al respecto cubrirá el lugar donde está enterrada.

Berilla, quien ayudó a construir la cápsula, dijo que cuando piensa en cómo era Estados Unidos hace 250 años, piensa en la resiliencia.

“Y cuando pienso hacia el futuro, espero que eso sea lo que vean de nosotros”, expresó. “Que sí, la tuvimos difícil en comparación con ellos, pero más importante aún, éramos diversos. Éramos interesantes. Éramos creativos. Trabajamos juntos”.

La cápsula contiene una foto de su equipo y una carta que escribió en nombre de ellos.

“Saludos desde los corazones y las manos vivas y palpitantes de 2026”, escribió Berilla. “Hace mucho que habremos vuelto al polvo, pero nuestra devoción, orgullo y esperanza inquebrantable por lo que nuestro mundo podría llegar a ser están vivos aquí mismo, dentro de este acero. Construimos esto para ustedes”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.