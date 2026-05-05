Un coyote nadó más de tres km hasta la isla de Alcatraz, el doble de lo esperado por los biólogos

Un coyote solitario dejó atónitos a biólogos y a la población en general después de que hace unos meses llegó nadando hasta la isla de Alcatraz, una antigua prisión federal en la bahía de San Francisco que está rodeada de aguas agitadas famosas por frustrar la fuga de reclusos.

Los biólogos supusieron en su momento que el coyote había nadado desde San Francisco, que está a poco más 1,6 kilómetros (una milla) de la prisión. Pero resulta que el animal llegó desde mucho más lejos: la isla Ángel, a 3,2 kilómetros (dos millas) de distancia.

“Supusimos que el coyote había nadado desde San Francisco porque es una distancia significativamente más corta. Quedamos impresionados por su hazaña de llegar a Alcatraz”, indicó Bill Merkle, ecólogo de vida silvestre del Servicio de Parques Nacionales, en un comunicado de prensa titulado “El coyote de Alcatraz no era un chico de ciudad después de todo”.

“Se sabe que los coyotes son resistentes y adaptables, y él ciertamente demostró esas cualidades”, añadió.

Camilla Fox, fundadora y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Project Coyote, señaló que es probable que el animal haya salido de su área habitual en busca de una pareja o de un nuevo territorio. Afirmó que los coyotes, al igual que los lobos, son capaces de nadar, aunque es increíblemente raro que los humanos los vean hacerlo.

“Nunca, jamás, habíamos escuchado una historia así de un coyote que haya hecho un viaje tan largo en una corriente oceánica bastante desafiante”, puntualizó.

Un video tomado a principios de enero muestra al coyote nadando en las aguas frías de la bahía de San Francisco y su esfuerzo por subir a la isla rocosa. Posteriormente, un visitante registró un avistamiento y una fotografía el 24 de enero.

Los biólogos encontraron huellas recientes de coyote y excremento, que enviaron a la Universidad de California, campus Davis, para un análisis de ADN. Las autoridades quedaron atónitas al enterarse de que formaba parte de la población de coyotes de la isla Ángel.

El servicio de parques se alistaba para capturar y reubicar al coyote debido al papel de Alcatraz como hábitat de anidación de aves marinas. Pero no se le ha vuelto a ver, ni siquiera en dispositivos de grabación, y no hay evidencia de que el coyote siga en la isla.

La isla de Alcatraz se convirtió en una prisión federal en la década de 1930, diseñada para albergar a los peores criminales, pero cerró sus puertas en la década de 1960 debido a que, al ser tan remota, su operación era demasiado costosa.

Aun así, 36 hombres intentaron fugarse en 14 ocasiones de Alcatraz. Casi todos fueron capturados o no sobrevivieron a la fría y rápida corriente. La isla reabrió como parque en 1973.

La isla Ángel es un parque estatal que en su momento sirvió como centro de procesamiento donde los inmigrantes chinos y a otros considerados indeseables permanecían retenidos por periodos de días y meses, e incluso hasta dos años.

No fue fácil para los coyotes colonizar la isla Ángel, pero perseveraron, expresó Fox, quien pidió a los visitantes de la isla y de otros espacios abiertos que no perturben a las familias de coyotes y sus madrigueras, tomando en cuenta que es la temporada de cría.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.