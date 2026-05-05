Hombre acusado de atacar la casa del CEO de OpenAI se declara inocente de intento de asesinato

El hombre acusado de lanzar una bomba incendiaria contra la vivienda en San Francisco del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se declaró no culpable el martes de los cargos de intento de asesinato e intento de incendio provocado.

Daniel Alejandro Moreno Gama, vestido con un uniforme carcelario naranja, no habló mientras su abogada presentaba las declaraciones durante su lectura de cargos en un tribunal estatal. El joven de 20 años también enfrenta cargos federales.

Las autoridades alegan que Moreno Gama, originario de Spring, Texas, arrojó el artefacto incendiario contra la casa de Altman el mes pasado, prendiendo fuego a una reja exterior antes de huir a pie. Menos de una hora después, acudió a la sede de OpenAI, a unos 5 kilómetros (3 millas) de distancia, y amenazó con incendiar el edificio, indicaron.

Diamond Ward, la defensora pública que representa a Moreno Gama, manifestó después de la audiencia que su cliente atravesaba una crisis de salud mental y que se le habían imputado cargos en exceso.

“Daniel es una persona amable y trabajadora que ha defendido públicamente medidas pacíficas para abordar el peligro de la IA para la humanidad”, afirmó Ward.

Atribuyó las acciones de Moreno Gama a “una crisis de salud mental y no a ningún deseo de hacer daño” y sugirió que los fiscales intentaban congraciarse con Altman e ignoraban pruebas de los problemas de salud mental de su cliente.

Durante la audiencia, Ward solicitó una evaluación de salud mental para el acusado. El juez concedió la solicitud y programó otra audiencia para más adelante este mes con el fin de analizar los resultados.

La fiscal de distrito de San Francisco, Brooke Jenkins, dijo el mes pasado que Moreno Gama llevó a cabo “un ataque dirigido contra el señor Altman” y que los fiscales contaban con pruebas para sustentar los cargos.

Los padres de Moreno Gama dijeron en un comunicado, poco después del ataque, que él nunca ha hecho daño a nadie y que recientemente comenzó a tener problemas de salud mental.

Las autoridades señalaron que el hombre, quien trabaja a tiempo parcial en una pizzería y asiste a un colegio comunitario, expresó su odio hacia la inteligencia artificial en sus escritos, describiéndola como un peligro para la humanidad y advirtiendo de una “extinción inminente”, según documentos judiciales.

Las autoridades no han dicho si Altman estaba en casa en el momento del ataque.

Los cargos estatales, que también incluyen intento de incendio provocado e intento de amenazas criminales, conllevan penas que van de 19 años a cadena perpetua.

Los fiscales federales acusaron a Moreno Gama de posesión de un arma de fuego no registrada, y de daños y destrucción de propiedad mediante explosivos. Esos cargos conllevan penas máximas de prisión de 10 años y 20 años, respectivamente.

Moreno Gama compareció por primera vez ante un tribunal federal el viernes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.