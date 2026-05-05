Dos muertos y tres heridos en tiroteo cerca de centro comercial al norte de Dallas

Un hombre baleó a cinco personas el martes, matando a dos, en un centro comercial al norte de Dallas, informó la policía.

No fue un tiroteo al azar y las víctimas conocían al atacante, indicó el jefe de policía de Carrollton, Roberto Arredondo.

“No sabemos exactamente de qué trataba la reunión, pero entendemos que era una relación comercial”, expresó el jefe policial.

Tras una breve persecución a pie, el sospechoso de 69 años fue arrestado a unos 6 kilómetros (4 millas) de distancia en una tienda de comestibles, informó la policía.

Un video publicado en internet muestra a agentes con armas desenfundadas pasando por las puertas de K Towne Plaza, en una zona de la ciudad conocida como Koreatown. Había agentes del FBI y de otra agencia federal en el lugar.

Carrollton, con una población de 130.000 habitantes, está a unos 32 kilómetros (20 millas) al norte de Dallas. De los más de 130.000 habitantes de Carrollton, más de 4.000 son de ascendencia coreana, según la Oficina del Censo.

En los últimos 20 años, se ha convertido en una próspera Koreatown para el área metropolitana de Dallas, gracias a inversionistas coreanos. Está impulsada por grandes comercios como el supermercado H-Mart, así como por decenas de restaurantes coreanos que sirven de todo, desde pollo frito coreano hasta postres de hielo raspado.

La ciudad también alberga múltiples iglesias coreanas, desde bautistas hasta presbiterianas.

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Rebecca Boone en Boise, Idaho, Claudia Lauer en Filadelfia y Ed White en Detroit contribuyeron a esta historia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.