Un buque carguero choca contra puente entre Nueva Jersey y Filadelfia, dice legislador

Un buque de carga chocó contra un puente sobre el río Delaware el jueves, lo que interrumpió el tráfico entre Palmyra, Nueva Jersey, y Filadelfia, informó un legislador de Pensilvania.

La colisión ocasionó que el puente Tacony-Palmyra, de 1.115 metros (3.659 pies) de longitud, no pueda cerrarse, lo que derivó en un gran embotellamiento en el lado de Filadelfia, indicó el representante estatal Ed Neilson en un comunicado de prensa. No se han reportado heridos, agregó.

El puente de acero permite el paso de vehículos a lo largo de la Ruta 73 entre Palmyra y el vecindario de Tacony, en el noreste de Filadelfia. El puente tiene tres carriles para vehículos, dos hacia Filadelfia y uno hacia Nueva Jersey. Estimaciones de 2025 muestran que hasta 76.200 vehículos cruzan el puente cada día.

Nadie respondió el teléfono el jueves por la tarde en la Comisión de Puentes del Condado de Burlington, que es propietaria del puente y se encarga de operarlo y darle mantenimiento. Un mensaje grabado señaló que el puente está actualmente cerrado al tránsito vehicular y peatonal hasta nuevo aviso, y que se proporcionará una actualización a tiempo para la hora pico de la tarde.

El puente de peaje Tacony-Palmyra, que fue inaugurado en 1929, estaba en condición “regular”, según los datos del Inventario Nacional de Puentes de 2026 de la Administración Federal de Carreteras.

Los inspectores calificaron la plataforma del puente Tacony-Palmyra como en buenas condiciones, la subestructura como en condición regular y la superestructura —el componente que absorbe la carga del tráfico en circulación— como regular.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.