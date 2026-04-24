Un bombero voluntario muere mientras combatía un incendio forestal en Florida

Un bombero voluntario de Florida murió tras sufrir una emergencia médica mientras combatía un incendio forestal, informaron autoridades locales el viernes.

La tarde del jueves, James “Kevin” Crews, del Departamento de Bomberos Voluntarios de Hilliard, ayudaba a sofocar un incendio de matorrales en el condado de Nassau, cerca de la frontera con Georgia, cuando sufrió una emergencia médica no especificada, según un comunicado del departamento de policía del condado de Nassau.

Las autoridades indicaron que Crews fue trasladado de urgencia a un hospital y murió la noche del jueves.

“Kevin era el epítome del valor y la dedicación. Su sacrificio nunca será olvidado”, afirmó en un comunicado el jefe de bomberos voluntarios de Hilliard, Jerry Johnson.

Dos grandes incendios forestales que arden en el sureste de Georgia, azotado por la sequía, han destruido más de 120 viviendas y amenazan a casi 1.000 más, informó el viernes el gobernador Brian Kemp.

Tras recorrer la zona afectada por el fuego, Kemp dijo a los periodistas que las autoridades estatales creen que los incendios han destruido más viviendas que cualquier otro fuego en la historia de Georgia.

El incendio en la zona rural del condado Brantley ha destruido 87 viviendas desde su inicio el viernes, avivado por ráfagas de viento en pinares secos como yesca. Kemp señaló que las autoridades creen que el fuego se originó por un globo que cayó sobre una línea eléctrica energizada.

Con una extensión de más de 20 kilómetros cuadrados (8 millas cuadradas), el incendio del condado Brantley estaba contenido en un 15% el viernes, informó la Comisión Forestal de Georgia. Las autoridades locales han ordenado evacuaciones en un área que crece casi a diario.

“No hay manera de detener este incendio”, señaló Kemp. “Tienen que contener los flancos y la parte trasera y luego, con suerte, el clima puede cambiar”.

El segundo incendio, de mayor magnitud y situado en los condados poco poblados de Clinch y Echols, en la frontera con Florida, ha destruido 35 viviendas, según el gobernador. Ese incendio ha quemado unos 129 kilómetros cuadrados (50 millas cuadradas), un área equivalente al doble del tamaño de Manhattan.

No se han reportado muertes ni lesiones por los incendios en Georgia.

Los bomberos combaten más de 150 incendios forestales más en Georgia y Florida que han provocado una bruma de humo en lugares alejados de las llamas, lo que ha activado advertencias sobre la calidad del aire en algunas ciudades.

Varios científicos señalan que el este de Estados Unidos enfrenta un mayor riesgo de incendios forestales intensos debido a factores como el cambio climático, la sequía récord y los árboles muertos que aún cubren algunos bosques del sur tras haber sido derribados por el huracán Helene en 2024.

Las autoridades locales estiman que a aproximadamente 200 residentes del condado Brantley han recibido órdenes de evacuación, lo que ha hecho que los desplazados sientan preocupación por los animales que quedaron atrás y por si tendrán un hogar al cual regresar.

Mientras cuadrillas con excavadoras trabajan para abrir cortafuegos alrededor de las zonas en llamas, bomberos de decenas de agencias locales se han concentrado en proteger viviendas cercanas y otras estructuras retirando matorrales secos y usando mangueras y aspersores para mantener mojadas las casas y los patios.

“Sin duda, hemos pedido a los bomberos locales ahí afuera, literalmente, que empapen todo con mangueras”, señaló el portavoz de la Comisión Forestal de Georgia, Seth Hawkins, enviado al incendio del condado Brantley.

En Florida, los bomberos combatían más de 120 incendios forestales el viernes, principalmente en la mitad norte del estado. En Georgia, las cuadrillas respondieron a 31 nuevos focos relativamente pequeños el jueves, informó la comisión forestal estatal.

Las autoridades dicen que se necesita una lluvia intensa para sofocar los incendios más grandes. Las zonas donde arden los dos grandes incendios en Georgia tienen entre un 20% y un 40% de probabilidad de chubascos y posibles tormentas eléctricas durante el fin de semana.

Eso podría producir suficiente lluvia para ralentizar los grandes incendios, señaló Hawkins, pero no los extinguirá. Y los rayos de las tormentas podrían provocar más fuegos, agregó.

“Vamos a necesitar varias pulgadas de lluvia y luego, quizá, otra tanda de varias pulgadas para extinguir esto”, señaló.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.