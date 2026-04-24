Policía identifica cuerpo de estudiante de universidad de Florida; su pareja sigue desaparecida

Las autoridades policiales de Florida informaron que han encontrado el cuerpo de uno de los dos estudiantes de doctorado de la Universidad del Sur de Florida (USF) desaparecidos en un puente sobre la bahía de Tampa, y revelaron que un compañero de piso ha sido detenido.

El jefe policial del condado Hillsborough, Chad Chronister, señaló que los restos de Zamil Limon fueron hallados en el puente Howard Franklin el viernes por la mañana, pero Nahida Bristy sigue desaparecida. Indicó que el compañero de piso de Limon fue puesto bajo custodia y enfrenta varios cargos, entre ellos violencia doméstica y traslado ilegal de un cuerpo.

Limon y Bristy eran una pareja de Bangladesh. Desaparecieron del campus el 16 de abril. Limon, que estudiaba Geografía, Ciencias Ambientales y Políticas Públicas, fue visto por última vez en su casa, en un complejo de apartamentos estudiantiles. Bristy, que estudiaba Ingeniería Química, fue vista por última vez una hora después en un edificio de la Facultad de Ciencias del campus.

Un amigo de la familia se comunicó con las autoridades el viernes pasado después de no poder contactar a ninguno de los dos, informó la policía de la USF.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.