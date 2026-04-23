Docentes de Emory demandan a la universidad por arrestos en protesta de 2024

Tres catedráticos de la Universidad Emory de Atlanta presentaron una demanda el jueves tras ser arrestados durante una protesta realizada en el campus en 2024 contra la guerra entre Israel y Hamás, al afirmar que la universidad incumplió sus propias políticas de libertad de expresión cuando llamó a la policía y a patrulleros estatales para disolver de forma agresiva la manifestación, que terminó con 28 personas arrestadas.

“El sistema judicial determinaría que Emory no protegió a sus estudiantes, no protegió a su personal, no protegió la misión educativa de la universidad”, afirmó la profesora de filosofía Noelle McAfee, una de las demandantes. “Así que esto no se trata solo de los derechos individuales de las personas. Nuestra misión educativa es formar a la gente en la indagación libre y crítica, para poder aprender a relacionarse con los demás, para no tener miedo”.

Laura Diamond, portavoz de Emory, manifestó que la universidad considera que “esta demanda carece de fundamento”.

“Emory actúa de manera apropiada y responsable para mantener a nuestra comunidad a salvo de amenazas de daño”, afirmó Diamond en un comunicado. “Lamentamos que este asunto se esté litigando, pero confiamos en el proceso legal”.

La demanda es solo un ejemplo de cómo la ola nacional de protestas sigue resonando en los campus de élite. Hay muchos casos de demandas contra universidades presentadas por estudiantes y profesores que aseguran haber sido discriminados a causa de las protestas. Pero el caso de Emory es inusual. McAfee, el profesor de inglés y estudios indígenas Emilio Del Valle-Escalante y la profesora de economía Caroline Fohlin siguen siendo docentes con titularidad, y ninguno fue condenado por ningún cargo.

En la demanda civil, presentada ante el Tribunal Estatal del condado de DeKalb, los demandantes exigen que la universidad privada les reembolse el dinero que gastaron para defenderse de cargos por delitos menores que posteriormente fueron desestimados, además de daños punitivos. McAfee explicó que demanda a su empleador “para intentar que rindan cuentas y cambien”.

Los tres aseguran que actuaban como observadores el 25 de abril de 2024, cuando algunos estudiantes y otras personas instalaron tiendas de campaña en el cuadrángulo principal de la universidad para protestar contra la guerra. Afirman que Emory incumplió sus propias políticas al llamar a la policía de Atlanta y a patrulleros estatales de Georgia sin buscar alternativas.

A McAfee se le imputó alteración del orden público después de que, según contó, le gritó “¡Alto!” a un agente que arrestaba con brusquedad a un manifestante. Del Valle-Escalante relató que intentaba ayudar a una mujer mayor cuando fue arrestado y acusado de alteración del orden público. Fohlin indicó que, cuando protestó contra los agentes que inmovilizaban a un manifestante contra el piso, a ella misma la arrojaron de cara al suelo y la arrestaron; sufrió una conmoción cerebral y una lesión en la columna. A ella se le imputó el delito menor de agresión a un agente.

Emory sostuvo ese día que los arrestados eran personas ajenas a la universidad que entraron sin autorización en propiedad escolar. Pero 20 de las 28 personas arrestadas estaban vinculadas a la universidad. Los profesores afirmaron que, tras sus arrestos, fueron blanco de amenazas y acoso, como parte de una reacción de conservadores que decían que las universidades no protegían a los estudiantes judíos del antisemitismo y permitían la anarquía.

A nivel nacional, defensores sostienen que existe una “excepción palestina”, en la que las universidades están dispuestas a restringir el discurso y la protesta propalestinos. Palestine Legal, un grupo de asistencia jurídica que respalda ese tipo de expresión, informó el martes que recibió un 300% más de solicitudes legales en 2025 que su promedio anual anterior a 2023, en su mayoría de estudiantes universitarios y profesores.

McAfee se desempeñó como presidenta del Senado de la Universidad Emory después de su arresto. Ese órgano formula recomendaciones de política y había ayudado a redactar la política de expresión abierta de la universidad. La profesora dijo que preguntó al entonces presidente Gregory Fenves en el otoño de 2024 por qué la policía de Emory no retiraba los cargos en contra de ella y otras personas. McAfee señaló que Fenves le dijo que quería “ver justicia”. La política de expresión abierta se revisó después de 2024 para prohibir de forma explícita las tiendas de campaña, los campamentos, las ocupaciones de edificios universitarios y las manifestaciones entre la medianoche y las 7 de la mañana

Sea cual sea la política, afirmó McAfee, los estudiantes tienen miedo de protestar en Emory, y sostuvo que la universidad le ha dado la espalda a lo que el ícono de los derechos civiles de Atlanta, John Lewis, denominó “buenos problemas”.

“Los estudiantes saben ahora mismo que cualquier problema no va a ser un buen problema en Emory, que podrían ser arrestados”, señaló McAfee. “Así que los estudiantes tienen miedo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.