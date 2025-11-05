Ugandeses se inspiran en la victoria de Mamdani y se preguntan si pueden lograrlo

El líder de la oposición en el Parlamento ugandés ve la victoria de Zohran Mamdani, nacido en Uganda, como alcalde de Nueva York como un cambio político inspirador, pero de alguna manera demasiado distante para muchos ciudadanos del país africano.

"Es un gran estímulo incluso para nosotros aquí en Uganda saber que es posible", declaró Joel Ssenyonyi, quien representa un área de la capital ugandesa de Kampala. "Pero tenemos un largo camino por recorrer para llegar allí".

Uganda, donde Mamdani nació en 1991, ha tenido el mismo presidente durante casi cuatro décadas, a pesar de los intentos de múltiples líderes de la oposición por derrotarlo en elecciones. El presidente Yoweri Museveni, un autoritario que se postula para la reelección en enero, ha rechazado los llamados a su retiro, lo que ha generado temores de una transición violenta. Su oponente más destacado es un artista de 43 años conocido como Bobi Wine, quien afirma que el gobierno le robó las elecciones en el 2021.

Mamdani fue criado brevemente en Uganda y mantuvo su ciudadanía incluso después de convertirse en ciudadano estadounidense en 2018. Dejó Uganda para seguir a su padre, el teórico político Mahmood Mamdani, en Sudáfrica y, más tarde, Estados Unidos. Su madre es la cineasta Mira Nair, cuyo trabajo ha sido nominado a un Premio de la Academia. La familia mantiene una casa en Kampala, a la que regresan regularmente y a la que vinieron a principios de este año para celebrar el matrimonio de Mamdani.

La influencia de su padre profesor

Mamdani padre, profesor en la Universidad de Columbia, es conocido como un maestro exigente y una influencia clave en la perspectiva del hijo como un destacado académico en el campo de los estudios poscoloniales.

Ha escrito críticamente sobre el gobierno de Museveni. Su libro más reciente, “Slow Poison”, publicado en octubre por Harvard University Press, ha yuxtapuesto los legados de Museveni y el difunto dictador Idi Amin, a quien se culpa por la muerte de cientos de miles de ugandeses entre 1971 y 1979. Argumenta que ambos líderes hicieron de la violencia un elemento central para su éxito y que, mientras Amin mantuvo el apoyo popular y no murió millonario, la familia de Museveni es inmensamente rica mientras él ya no es popular.

Robert Kabushenga, un ejecutivo de medios retirado que es amigo de la familia Mamdani, comentó que Zohran Mamdani, al igual que sus padres, es poco convencional. "Sigue una tradición de pensadores muy honestos y claros que están dispuestos a reimaginar la política", dijo Kabushenga. "Su padre debe estar gratamente sorprendido".

Los ugandeses ven esperanza en más jóvenes uniéndose a la política

La victoria de Mamdani en Nueva York ofrece "un faro de esperanza" para los activistas y otros en Uganda. La lección es que "debemos permitir que los jóvenes tengan la oportunidad de moldear y participar en la política de una manera significativa", expresó Kabushenga.

Okello Ogwang, profesor de literatura que ha trabajado con el mayor de los Mamdani en la Universidad Makerere de Uganda, indicó que el éxito del hijo en el extranjero significa "que es algo importante en lo que deberíamos invertir en la juventud".

"Él viene de aquí", dijo. "Si no invertimos en nuestra juventud, estamos perdiendo el tiempo".

Como un adolescente tímido y de voz suave, Mamdani estuvo brevemente interesado en una posible carrera como periodista y más tarde fue parte del conjunto de rap Young Cardamom and HAB, cuyos excéntricos videos musicales ambientados en Kampala aún pueden verse en línea.

Antes de convertirse en miembro de la asamblea de Nueva York en 2021, el autodenominado socialista democrático fue un activista comunitario en el distrito de Queens, Nueva York, ayudando a propietarios vulnerables que enfrentaban desalojo.

Su campaña para la alcaldía, cuyo éxito en las primarias demócratas causó un gran impacto en el mundo político, se centró en reducir el costo de vida, prometiendo autobuses gratuitos, cuidado infantil gratuito, un congelamiento de alquileres para personas que viven con alquiler estabilizado y tiendas de comestibles administradas por el gobierno, todo pagado con impuestos a los ricos. Algunos republicanos han pedido su desnacionalización y deportación.

"Él abre nuevos caminos", señaló Kabushenga. "Está dispuesto a intentarlo en lugares que son nuevos".

Ssenyonyi, el legislador ugandés, manifestó que la improbable victoria de Mamdani, por remota que parezca para los ugandeses, merece ser celebrada. "Nos inspira", dijo. "Mamdani nació en Uganda, como nosotros".

