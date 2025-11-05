Avistamientos de drones interrumpen vuelos en el principal aeropuerto de Bélgica

Los vuelos en el principal aeropuerto internacional de Bélgica aún no habían recuperado la normalidad el miércoles después de que avistamientos de drones durante la noche obligaran a cerrarlo temporalmente. El primer ministro, Bart De Wever, convocó una reunión con ministros importantes para discutir preocupaciones de seguridad.

Es la primera vez que el aeropuerto de Bruselas cierra debido a drones. Durante el fin de semana se detectaron vuelos de drones no identificados cerca de una base militar donde se almacenan armas nucleares de Estados Unidos.

El Aeropuerto de Bruselas informó que aún podrían producirse retrasos y cancelaciones después del cierre del martes por la noche "por razones de seguridad" y se disculpó, afirmando que "la seguridad de nuestros pasajeros y personal sigue siendo nuestra máxima prioridad".

De Wever convocó una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Bélgica, que incluye a los ministros de Defensa, Interior, Justicia y Exteriores del país, para la mañana del jueves.

Aunque no se ha identificado los operadores de los drones detectados en los últimos días, el ministro de Defensa, Theo Francken, señaló que los vuelos cerca de la base aérea de Kleine-Brogel el sábado y domingo por la noche parecían ser "una operación de espionaje" destinada a "desestabilizar" a la población.

El mes pasado se avistaron varios drones sobre otra base militar belga cerca de la frontera con Alemania. Los operadores no fueron identificados.

En los últimos meses, incidentes con drones en toda Europa han forzado cierres temporales en los aeropuertos. Un avistamiento de drones a última hora de la noche del viernes en el aeropuerto de Brandeburgo en Berlín suspendió los vuelos durante casi dos horas. No estaba claro quién era el responsable.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.