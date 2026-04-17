Una familia de Florida, EE. UU., afirma que unos estafadores intentaron robarles casi 2.800 dólares utilizando imágenes generadas por inteligencia artificial para hacer creer que su perro desaparecido estaba herido y necesitaba una cirugía de urgencia.

La pesadilla comenzó el sábado por la noche en la ciudad de Deltona, cuando Archer, el perro mestizo de raza Beagle de la familia Cosens, se escapó del patio trasero, según contó Bill Cosens al canal Fox 35 Orlando. La familia publicó una foto de su querida mascota en Facebook, pidiendo ayuda a la comunidad para traerlo de vuelta a casa.

El domingo por la mañana, la familia recibió una llamada de alguien que afirmaba que el perro había sido atropellado por un automóvil y necesitaba cirugía urgente. La persona que llamó exigió casi $2.800 por adelantado y envió lo que parecía ser una prueba convincente: fotos de Archer en una mesa de operaciones en una clínica veterinaria.

Sin embargo, un examen más detenido de las fotos reveló inconsistencias preocupantes, incluyendo irregularidades en el pelaje del perro y una radiografía en las imágenes fechada en 2022.

“Este no es Archer. Esto es IA”, dijo Cosens, recordando el momento en que el engaño se hizo evidente. Agregó: “No era obvio cuando estábamos angustiados”.

open image in gallery Esta es una de las imágenes generadas por IA que la familia Cosens recibió de unos estafadores, quienes les exigieron casi 2.800 dólares alegando falsamente que su perro, Archer, había sido atropellado por un coche y necesitaba una operación de urgencia ( IA/Familia Cosens )

open image in gallery La familia observó incongruencias en el pelaje del perro generado por IA, así como en la radiografía que se muestra, fechada en 2022 ( IA/Familia Cosens )

La señal de alerta definitiva fue que la dirección proporcionada para la supuesta "clínica veterinaria" era en realidad el Ayuntamiento de Deltona. Sabiendo que todo era un engaño, Cosens recurrió a su vecino en busca de ayuda. El hombre afirmó haber visto a una mujer recoger a Archer y llevárselo en auto la noche de su desaparición.

“Me dijo: '¡Qué gente tan despreciable!'”, recordó Cosens sobre la conversación con su vecino, y continuó: “Me dijo: 'Hazme un favor. Envíame la información, los mensajes de texto, las fotos y el número de teléfono. Tengo formas de rastrear a la gente'”.

Finalmente, el vecino localizó a la mujer en un lugar cercano, y Archer regresó a casa sano y salvo el jueves por la mañana, según declaró Cosens al noticiero WESH, añadiendo que el animal estaba “agotado física, emocional y mentalmente”.

Se cree que esta estafa forma parte de una tendencia creciente en la que los delincuentes monitorean las redes sociales, especialmente las publicaciones de “mascotas perdidas”, para encontrar dueños vulnerables. Pueden tomar fotos reales compartidas en línea y usar inteligencia artificial para crear situaciones falsas y con gran carga emocional, como lesiones o visitas veterinarias de emergencia, para presionar a las personas a pagar rápidamente.

Reflexionando sobre lo sucedido, Cosens dijo estar agradecido por la ayuda de su vecino para traer a Archer de vuelta a casa sano y salvo, poniendo fin a lo que podría haber sido una pérdida tanto emocional como económica.

“Tengo que recordarme a mí mismo que, por mucho que haya perdido la fe en la humanidad en general, la verdad es que si no hubiera sido por mi vecino no tendría a mi perro de vuelta”, dijo Cosens a Fox 35 Orlando.

La Oficina del Sheriff del Condado de Volusia está investigando este caso.

The Independent se ha puesto en contacto con la oficina del sheriff para obtener comentarios.

Traducción de Sara Pignatiello