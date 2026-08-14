Trump minimiza preocupaciones sobre despliegue récord de la Marina para operaciones contra Irán

El presidente Donald Trump restó importancia el viernes al costo para los marineros estadounidenses que soportan un despliegue récord de casi nueve meses en el USS Abraham Lincoln, al tiempo que aumentaban las preocupaciones por la salud mental y los problemas de suministro a bordo del portaaviones que respalda las operaciones de Estados Unidos contra Irán.

En un breve encuentro con reporteros antes de volar a Nueva York para un evento destinado a destacar la caída de las tasas de delitos violentos en todo Estados Unidos, Trump rechazó que familiares hayan expresado inquietudes por la duración del despliegue e incluso afirmó que el despliegue de más de 260 días “no es ni de cerca lo suficientemente largo”.

“Ese barco se está moviendo ahora mismo, o en muy poco tiempo, y está siendo reemplazado por otro barco muy similar”, afirmó Trump cuando se le preguntó por el despliegue prolongado.

El Lincoln ha estado respaldando la guerra de Estados Unidos contra Irán, y varios legisladores demócratas, incluidos los senadores Richard Blumenthal, de Connecticut, y Ruben Gallego, de Arizona, están presionando para que el Pentágono rinda cuentas por las condiciones a bordo del portaaviones, las cuales, según dijo el jueves el secretario de Defensa Pete Hegseth, fueron “completamente tergiversadas”.

El representante Jason Crow, demócrata por Colorado, quien realizó tres despliegues en Irak y Afganistán con la 82da División Aerotransportada y el 75to Regimiento Ranger antes de ser elegido, recurrió a las redes sociales para criticar los comentarios de Trump. En X, sostuvo que “al presidente Trump no le importan nuestros miembros del servicio ni sus familias”.

Los despliegues prolongados de portaaviones durante el conflicto con Irán han generado inquietud por el impacto en los miembros del servicio que pasan largos periodos lejos de casa, así como por la creciente presión sobre el buque y su equipo.

Aunque las hostilidades entre Estados Unidos e Irán se han calmado en las últimas semanas, la Marina ha vuelto a imponer un bloqueo a los puertos iraníes en el crucial estrecho de Ormuz, y el gobierno de Trump no ha ofrecido claridad sobre cómo pretende reducir y poner fin a la guerra. Hegseth afirmó que las fuerzas armadas de Estados Unidos pueden mantener el bloqueo de los puertos iraníes “indefinidamente”.

Otro portaaviones, el USS George Washington, zarpó del puerto de Da Nang, Vietnam, la semana pasada, y se espera que reemplace al USS Lincoln, uno de los dos portaaviones actualmente desplegados en Oriente Medio.

Luego que surgieran reportes de que los marineros del Lincoln están lidiando con problemas de salud mental, la Marina indicó que “no ha observado un aumento de ideas suicidas o intentos” a bordo del buque, aunque los funcionarios se han negado a proporcionar datos, al citar la seguridad operativa y preocupaciones sobre la privacidad de los pacientes.

Un funcionario de la Marina señaló que un marinero a bordo del Lincoln cayó por la borda a principios de agosto, pero que la persona fue recuperada rápidamente, atendida por el departamento médico del buque y trasladada fuera del barco para recibir atención posterior. El funcionario no reveló si se estaba considerando como un intento de suicidio.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en Oriente Medio, también ha rechazado los reportes sobre malas condiciones.

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La periodista de The Associated Press Michelle L. Price contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.