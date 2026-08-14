Ohio despide a policía que mató a niño y pagará compensación a familia

Las autoridades de Ohio despidieron al policía que mató a tiros a un adolescente de 15 años y pagarán 4,75 millones de dólares a la familia del joven, se anunció el viernes.

El hecho se deriva de la muerte de Jazmir Tucker en Akron, Ohio. La policía ha indicado que el joven llevaba un arma cargada cuando recibió el disparo en noviembre de 2024. Señalaron que dos agentes escucharon disparos, luego vieron a Tucker y corrieron tras él antes de que uno disparara varias veces.

El acuerdo, que aún necesita la aprobación de un juez, se produjo después de que la familia presentara una demanda contra la ciudad.

El alcalde de Akron, Shammas Malik, manifestó que el agente Davon Fields fue despedido por múltiples infracciones, entre ellas no brindar adecuadamente asistencia médica y vulnerar la política del departamento sobre cámaras corporales. El alcalde también mencionó otros problemas relacionados con una acusación penal separada que involucra a Fields.

“La pérdida de una vida y las circunstancias de este caso fueron absolutamente trágicas, con enormes costos humanos y financieros”, declaró Malik en un comunicado. “Tenemos la responsabilidad de hacer cambios que reduzcan la probabilidad de que casos como este ocurran en el futuro”.

El jefe del sindicato policial de Akron calificó el despido de injusto y sostuvo que el agente estaba siendo utilizado como un “chivo expiatorio político”. El sindicato planea impugnar el despido, dijo Brian Lucey, presidente de la agrupación, llamada la Fraternal Order of Police.

Un jurado preliminar decidió no imputar al agente hace casi un año.

Semanas después del tiroteo, el alcalde de Akron dijo que el video de la cámara corporal planteó preguntas, entre ellas por qué los agentes no encendieron de inmediato sus cámaras y por qué se tardó tanto en brindar primeros auxilios.

En el video, los brazos y el arma larga del agente que disparó bloquean la vista de su cámara, ocultando a Tucker en los momentos previos al hecho. La cámara de otro agente grabó a policías abriendo el bolsillo de la chaqueta del adolescente herido y sacando una pistola.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.