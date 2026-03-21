Trump insinúa el fin de la guerra mientras EEUU envía más tropas e Irán amenaza sitios turísticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que estaba considerando “reducir” las operaciones militares en Oriente Medio, aunque Washington está enviando tres buques de asalto anfibio más y unos 2.500 marines adicionales a la región.

La publicación de Trump en redes sociales el viernes se produjo después de la amenaza iraní de atacar lugares de ocio y turísticos en todo el mundo y luego de otro día de bombardeos aéreos y ataques con drones y misiles que han sacudido la región.

Los mensajes contradictorios de Estados Unidos se produjeron después de que otro repunte de los precios del petróleo hundiera el mercado bursátil estadounidense, y estuvieron seguidos por el anuncio de la Casa Blanca de que levantaba las sanciones al petróleo iraní ya cargado en barcos, una medida destinada a contener el alza vertiginosa de los precios del combustible.

La guerra, que dura ya tres semanas, no ha dado señales de remitir. Israel indicó que Irán continuó lanzando misiles contra su territorio a primera hora del sábado, mientras que Arabia Saudí reportó que derribó 20 drones en apenas un par de horas en la región oriental del país, donde hay importantes instalaciones petroleras.

Los ataques se produjeron un día después de que bombardeos israelíes alcanzaran Teherán mientras la población celebraba el Año Nuevo persa, o Nowruz, una festividad normalmente alegre que se ha visto empañada por la guerra.

Trump dice que EEUU está cerca de alcanzar sus objetivos

Estados Unidos e Israel han ofrecido justificaciones cambiantes para la guerra, desde la esperanza de fomentar un levantamiento que derroque al liderazgo iraní hasta la eliminación de sus programas nuclear y de misiles. No ha habido indicios públicos de ninguna revuelta de ese tipo ni se vislumbra un final para la guerra.

“Estamos muy cerca de cumplir nuestros objetivos mientras consideramos reducir nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio”, escribió Trump en redes sociales.

El mensaje parecía contradecir la decisión de su gobierno de reforzar su potencia de fuego en la región y solicitar otros 200.000 millones de dólares al Congreso para financiar la guerra.

Washington está desplegando tres buques de asalto anfibio más y alrededor de 2.500 marines adicionales en Oriente Medio, dijo un funcionario a The Associated Press. Otros dos funcionarios estadounidenses confirmaron el despliegue de los buques, sin precisar hacia dónde se dirigían. Los tres hablaron bajo condición de anonimato para tratar operaciones militares sensibles.

Días antes, Estados Unidos redirigió a otro grupo de buques de asalto anfibio que transportaba otros 2.500 marines desde el Pacífico hacia Oriente Medio. Los marines se sumarán a las más de 50.000 tropas del país que ya están en la región.

Trump afirmó que no tiene planes de enviar fuerzas terrestres a Irán, pero también ha sostenido que mantiene todas las opciones sobre la mesa.

Irán amenaza con ataques más allá de Oriente Medio

El principal portavoz militar de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, advirtió el viernes que “parques, zonas recreativas y destinos turísticos” en todo el mundo no serán seguros para los enemigos del país. La amenaza reavivó la preocupación de que Teherán pueda volver a recurrir a ataques insurgentes más allá de Oriente Medio como táctica de presión.

El líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei, elogió la firmeza de los iraníes frente a la guerra en una declaración escrita leída en la televisión estatal con motivo del Nowruz. Jamenei no ha sido visto en público desde que asumió el cargo luego de los ataques israelíes que mataron a su padre y predecesor, el ayatolá Ali Jamenei, un operativo en el que, según reportes, resultó herido.

Dada la poca información que sale de Irán, no está claro cuánto daño han sufrido sus instalaciones armamentísticas, nucleares o energéticas en los devastadores ataques de Estados Unidos e Israel, que comenzaron el 28 de febrero, ni siquiera quién está realmente al mando del país. Pero los ataques de Irán siguen estrangulando el suministro de petróleo y elevando el precio de los alimentos y el combustible mucho más allá de la región.

Israel continúa sus ataques contra miembros de Hezbollah

El ejército israelí reportó a primera hora del sábado que inició una oleada de ataques contra insurgentes del grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Teherán, en los suburbios del sur de la capital de Líbano, Beirut.

Se vieron columnas de humo, se registraron incendios y se escucharon fuertes explosiones en partes del centro de la ciudad horas después de que el ejército israelí renovara las advertencias de evacuación para siete vecindarios.

Los ataques israelíes contra Hezbollah han matado a más de 1.000 personas y desplazado a más de un millón, de acuerdo con el gobierno de Líbano.

Más de 1.300 personas murieron en Irán durante la guerra. En Israel, 15 personas fallecieron a causa de misiles iraníes y otras cuatro perdieron la vida en la Cisjordania ocupada. Al menos 13 miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos han muerto.

EEUU pausa sanciones al petróleo iraní

El precio del crudo Brent, el referente internacional, se ha disparado debido a los combates y rondaba los 106 dólares por barril, desde los aproximadamente 70 dólares de antes de la guerra.

La pausa de las sanciones anunciada recientemente por Estados Unidos se aplica al petróleo iraní cargado en barcos hasta el viernes y está previsto que termine el 19 de abril.

La nueva medida no incrementa el flujo de producción, un factor clave en el aumento de los precios. Teherán ha logrado evadir las sanciones de Washington durante años, lo que sugiere que gran parte de sus exportaciones llegan ya a sus compradores.

En su búsqueda de formas de aumentar el suministro mundial de petróleo durante la guerra con Irán, el gobierno de Trump ya había pausado durante 30 días las sanciones sobre ciertos envíos de petróleo ruso, algo que, según los críticos, era una recompensa a Moscú y tuvo apenas un efecto discreto en los mercados.

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Price informó desde Washington y Watson desde San Diego. Los periodistas de The Associated Press Collin Binkley en West Palm Beach, Florida, y Konstantin Toropin en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.