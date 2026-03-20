Presidente ecuatoriano dice que Colombia ignoró sus pedidos antes de subir aranceles

El presidente Daniel Noboa reveló el viernes que poco antes de que Ecuador aumentara al 50% los aranceles a todas las importaciones de Colombia, hizo tres pedidos al gobierno de ese país que fueron ignorados.

En una entrevista con radio Centro, Noboa dijo que “se lo propuso antes del primer día de aranceles, con números de respaldo, con sitios, con costos” en referencia a la seguridad fronteriza, la venta mutua de energía eléctrica y la repatriación de presos.

“Se le demostró al gobierno colombiano que no hay presencia militar de ese país en la frontera binacional”, agregó el mandatario ecuatoriano quien precisó que, ante la ausencia de vigilancia colombiana, Ecuador ha tenido que destinar “el doble del personal” militar para vigilar el sector limítrofe, lo que representa "unos 400 millones de dólares al año" adicionales.

Colombia niega el descuido de su frontera y afirma que ha desplegado unos 11.000 militares al sector.

Otro elemento que fue ignorado por Colombia, según Noboa, fue el de la energía eléctrica. Recordó que cuando Colombia pasó una crisis de abastecimiento eléctrico en 2017 Ecuador vendió cada kilovatio/hora a 1,6 centavos de dólar, pero que cuando los ecuatorianos tuvieron un déficit eléctrico en 2024 el precio cobrado fue de 28 centavos cada kilovatio/hora.

El tercer requerimiento fue la repatriación de unos 800 presos colombianos y venezolanos: los primeros debían quedarse en su país y los segundos debían ser enviados a Venezuela, añadió el mandatario.

Todo ello desencadenó una guerra arancelaria por parte de Ecuador desde fines de enero cuando anunció una “tasa de seguridad” del 30% a todos los productos colombianos.

Colombia respondió con aranceles equivalentes a decenas de productos y suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador. Pese a esfuerzos diplomáticos de ambas partes, la tensión creció cuando Noboa elevó las tasas al 50%.

La canciller ecuatoriana Gabriel Sommerfeld dijo que en los próximos días está prevista una reunión de alto nivel en Lima entre delegaciones de ambos países y con el auspicio de la Comunidad Andina de Naciones, para buscar una salida a la crisis. No se conoce la fecha.

Una nueva tensión bilateral surgió esta semana cuando el presidente Gustavo Petro denunció que Ecuador estaría “bombardeando” territorio colombiano, luego de que hallaran una bomba de 250 kilogramos sin estallar en la frontera.

Ecuador negó que hubiese traspasado los límites fronterizos durante las operaciones militares que ha realizado contra grupos armados ilegales, mientras que Colombia detonó de manera controlada el explosivo.

Petro replicó un comunicado de su Ministerio de Defensa que concluía, tras una visita técnica de especialistas de ambos países, que hay una “muy alta probabilidad de que el artefacto impactó en territorio ecuatoriano y, tras rebotar, cayó en territorio colombiano ”.

Por tanto, el comunicado agregó que ambos países coincidían en la “necesidad de superar este incidente” sin que tenga más consecuencias en las relaciones bilaterales, especialmente en materia de seguridad.

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La periodista de The Associated Press Astrid Suárez contribuyó a este reporte desde Bogotá.