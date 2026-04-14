El Centro Kennedy busca convencer de que el edificio necesita una renovación

La nueva dirección del Centro Kennedy busca convencer al Congreso de que el icónico edificio cultural de Washington D.C. requiere reparaciones extensas, más allá de un simple mantenimiento.

Matt Floca, el nuevo presidente, lidera este mes recorridos que exponen daños por agua y filtraciones en juntas de dilatación, losas de mármol y adoquines exteriores. Los participantes son guiados por los sistemas de agua y climatización (HVAC), estacionamientos y muelles de carga, todos necesitados de reparación.

Las sesiones iniciales, durante el receso del Congreso, incluyeron a personal de un grupo bipartidista de legisladores, como Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, además de un representante de la alcaldesa Muriel Bowser.

Se ha ofrecido acceso similar a donantes, y Floca espera llevar los recorridos a legisladores y medios en las próximas semanas.

open image in gallery El nombre del presidente fue añadido a la fachada del edificio y su programación dio un giro favorable a Trump ( Brendan Smialowski / AFP via Getty Images )

Una operación que de pronto se volvió controvertida

Alguna vez fue uno de los relativamente escasos espacios apolíticos de Washington, ahora el Centro Kennedy se ha convertido en una fuente de controversia durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Poco después de regresar al cargo, Trump destituyó a la anterior dirección de la institución y la reemplazó por una junta directiva elegida por él.

El nombre del presidente fue añadido a la fachada del edificio y su programación dio un giro favorable a Trump, al servir como sede de eventos como el estreno del documental de la primera dama Melania Trump, “Melania”.

La decisión de Trump de cerrar el edificio durante dos años a partir de julio, aprobada por la junta el mes pasado, ha impulsado demandas y provocado indignación, con críticas de que el cierre es simplemente una respuesta a la caída de las ventas, después de que artistas cancelaran en masa sus presentaciones en el Centro Kennedy.

Los recorridos buscan despejar esas dudas y mostrar que el Centro Kennedy, cuya construcción comenzó en 1965, realmente necesita una actualización de fondo.

“A medida que se acerca el cierre de julio, el Centro Kennedy de Trump está actuando con transparencia y asegurándose de que el Congreso y el público entiendan lo que está en juego y por qué el trabajo no puede esperar”, dijo Floca en un comunicado.

Además del personal de Schumer, Jeffries y Bowser, el recorrido reciente incluyó a representantes del líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur; de los senadores Shelley Moore Capito, republicana de Virginia Occidental; Mark Warner, demócrata de Virginia; Susan Collins, republicana de Maine; y Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island; así como de los representantes Sam Graves, republicano de Misuri, y Rick Larsen, demócrata de Washington.

En virtud de sus cargos, estos legisladores son miembros ex officio de la junta del Centro Kennedy. La portavoz del Centro Kennedy, Roma Daravi, señaló que trabajar con ambos partidos era una “prioridad máxima” mientras la institución implementa la visión de Trump para la renovación.

Ninguno de los participantes habló oficialmente sobre el recorrido.

La necesidad de reparaciones no está en disputa

Quienes se oponen al cierre del Centro Kennedy no han cuestionado la necesidad de mantenimiento y reparaciones rutinarias. Sostienen que los cambios más sustanciales que Trump ha insinuado que están en marcha deberían pasar por el proceso habitual de revisión que rige muchos proyectos importantes en la capital del país.

Trump ha sugerido que los cambios en el Centro Kennedy podrían ser tan drásticos que el acero que sostiene la estructura podría quedar “totalmente expuesto”.

Según una demanda presentada el mes pasado contra Trump, el Centro Centro Kennedy y otros miembros de la administración, “la demolición, la nueva construcción, la reconstrucción mayor, la renovación mayor o una transformación estética mayor del Centro Centro Kennedy destruirían permanentemente elementos históricos, degradarían las vistas y los espacios públicos del núcleo monumental y comprometerían el propósito conmemorativo y la integridad arquitectónica del Centro Centro Kennedy, causando un daño permanente e irreversible que ningún remedio posterior puede deshacer por completo”.

El Centro Kennedy entra en un periodo crítico antes de su previsto cierre en julio, que producirá reducciones de personal.

Mientras tanto, el centro sigue presentando espectáculos, incluido el musical “Chicago”, al que Trump asistió este mes. Las funciones de “Moulin Rouge! The Musical” están programadas del 18 de junio al 5 de julio. El comediante Bill Maher recibirá el prestigioso Premio Mark Twain al Humor Estadounidense el 28 de junio, justo antes de que comience el cierre.

El Centro Kennedy forma parte del esfuerzo más amplio de Trump por dejar una huella duradera en el paisaje urbano de Washington. El año pasado demolió el Ala Este de la Casa Blanca y quiere reemplazarla por un salón de baile, un proyecto que también está enredado en litigios.

El presidente también dio a conocer planes el viernes para un arco que se ubicaría entre el Monumento a Lincoln hacia el este y el Cementerio Nacional de Arlington hacia el oeste, y dentro de una rotonda que conecta Washington con el norte de Virginia.